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Başkan Topaloğlu: “Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz”

Kemer Belediyesi Kuzdere Mahallesi’nde yapılan yeni sanayi sitesine yağmur suyu drenaj hattı ve çevresinde asfaltlama çalışması yapacak. Yapımı devam eden sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Başkan Topaloğlu’na Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın, Kemer Belediyesi meclis üyesi Özcan Çeliktaş ve kooperatif üyeleri ile sanayi esnafı eşlik etti.

ANTALYA 23.09.2021, 13:27
Başkan Topaloğlu: “Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz”

Kemer Belediyesi Kuzdere Mahallesi’nde yapılan yeni sanayi sitesine yağmur suyu drenaj hattı ve çevresinde asfaltlama çalışması yapacak. Yapımı devam eden sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Başkan Topaloğlu’na Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın, Kemer Belediyesi meclis üyesi Özcan Çeliktaş ve kooperatif üyeleri ile sanayi esnafı eşlik etti.

Sanayi sitesinde esnafla sohbet eden Başkan Topaloğlu, esnafın sorunlarını da dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Yapımı devam eden sanayi sitesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Yeni sanayi sitesinde çalışmalar devam ediyor. Kemer Belediyesi olarak sanayi sitesinde yağmur suyu drenaj hattı ve çevresinde asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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