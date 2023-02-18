Başkan Topaloğlu, depremzedeler için gönüllü çalışan gençlerle bir araya geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kahramanmaraş merkezli meydan gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Kemer’e gelen depremzede vatandaşlar için gönüllü olarak çalışan gençlerle bir araya geldi.

Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda oluşturulan koordinasyon merkezinde depremzede vatandaşlar için yardım toplanmaya devam ediliyor. Toplanan yardımlar, deprem sonrası Kemer’e gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için ayrı ayrı düzenleniyor. Spor salonunda ihtiyaçlarını karşılayan depremzede vatandaşlarla da yakından ilgilenmeye devam eden Belediye Başkanı Topaloğlu, gecesini gündüzüne katarak depremzede vatandaşlar için çalışan gençlerle de sohbet etti.

Depremde açılan yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Başkan Topaloğlu, “Deprem sonrası ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Spor salonumuzda belediye personelimiz ve gönüllü gençlerimiz gecesini gündüzüne katarak onlar için çalışmaya devam ediyor. Burada gönüllü olarak çalışan gençlerimiz, depremzede vatandaşlarımızın acılarına ortak olmaya çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ederim. Bir an olsun eve gitmeyi düşünmeden çalışıyorlar. Kendilerini ziyaret ederek sohbetler ediyoruz. Hepsi gerçekten özveri ile çalışıyor. ” dedi.