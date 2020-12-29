Başkan Sözen’den Manavgatlılara Atatürk takvimi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen her yıl gelenek olduğu gibi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel resimlerinden oluşan takvimi, Manavgat halkına yılbaşı hediyesi olarak dağıtacak. Manavgat Belediyesi Grafik Tasarım Birimi tarafından özel bir teknikle tek tek işlenerek, suluboya efektiyle hazırlanan Atatürk resimleri takvimi, yeni yıl öncesinde Manavgat halkının ev ve işyerlerini süsleyecek. Manavgat Belediyesi’nin 2021 Atatürk Takvimi, belediyenin 2 ayda bir yayınlanan haber bülteni Gündem Gazetesi ile birlikte dağıtılacak. Yılbaşı sonrasında vatandaşlara ulaştırılacak olan Atatürk takvimleri çağdaş, Atatürkçü ve aydın Manavgatlılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Takvimleri gören vatandaşlar duyarlılığı için Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

Başkan Sözen, “Her yıl geleneksek olarak hazırladığımız Atatürk temalı takvimlerimiz vatandaşlarımız tarafından oldukça beğeniliyor. Belediye olarak bunu bir gelenek haline getirdik. Çağdaş, aydın, yüzü geleceğe dönük Manavgat halkımız da bunu bildiği için Atatürk temalı takvimlerimizi dört gözle bekliyor. Bu yılki takvimlerimiz ise Manavgat Belediyemize özel olarak hazırlandı. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde zaman hep Ulu Önderimiz Atatürk’ü gösteriyor. Manavgat halkımız, Atatürk’ümüze ve Cumhuriyet’e gönülden bağlı. Yüreği Atatürk aşkı ile dolu olan vatandaşlarımızın bu çok özel takvimleri ev ve iş yerlerinin en özel köşelerine asacaklarına inanıyoruz” dedi.