Başkan Sözen’den depremzede kadınlara 8 Mart kutlaması

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 6 Şubat depreminde büyük acılar yaşayan, aileleriyle birlikte memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan depremzede kadınları unutmadı.

Başkan Sözen, otellerde konaklayan kadınları ziyaret ederek hem “Geçmiş Olsun” dileğinde bulundu hem de çeşitli hediyeler vererek onların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Şükrü Sözen, 8 Mart’ta sabah saatlerinde Kumköy’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde konaklayan kadın ve çocuklarla bir araya geldi. Başkan Şükrü Sözen, burada 174 kadına hitaben anlamlı bir konuşma bir yaptı. Konuşmasında “Öncelikle bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu acıların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Deprem bölgesini ziyaret ettim. Yaşadığınız acınızı gördüm. Biz de kent olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını atlattık. Ama bu çok daha büyük bir felaket. Hepiniz ailelerinizi kaybettiniz. Kayıplarımız için Allah’tan rahmet diliyorum. Ben hepinize dayanma gücü diliyorum. Manavgat Belediyesi olarak devletin tüm unsurlarıyla beraber çalışarak sizlere katkı yapmaya çalıştık. Amacımız bir nebze de olsa acınızı dindirmeye çalışmaktı. Otel yönetimleri de sizlerin yanında yer almaya gayret etti. Sizleri ağırlayan otel yönetimlerine de teşekkür ediyorum. Ama hayat devam ediyor. Bu gün dünya kadınlar günü için buradayız. Bizi yaşama bağlayan, eşimiz, arkadaşımız, annemiz, kız kardeşimiz hep kadınlarımızdır. Bu ülkenin sağlam temellere oturtulmasında emeği olan kadınlarımızdır. Bu anlamlı günde sizlerle olarak acınızı paylaşmak hem de gününüzü kutlamak istedik. Hepinizin gününü yürekten kutluyorum. Allah böyle acıları ülkemize bir daha yaşatmasın” dedi. Başkan Şükrü Sözen daha sonra depremzede kadınlarla sohbet etti ve Manavgat Belediyesinin kadınlara özel olarak hazırladığı hediye çantalarını ve otel yönetiminin çiçeklerini teker teker dağıttı. Bazı kadınlar ve çocuklar, yaşadıkları acıyı Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e anlatırken duygusal anlar yaşadı. Başkan Şükrü Sözen, daha sonra aile Manavgat’ta bazı evleri ziyaret ederek aile yanında konaklayan depremzede kadınları da ziyaret ederek, hediyeler verdi. Başkan Sözen’i karşılarında gören kadınlar, düşüncesi için Başkan Sözen’e teşekkür etti.