Başkan Sözen’den anlamlı şiir

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde mikrofon başına geçerek okuduğu şiiriyle son günlerde kamuoyunun gündemini oldukça fazla meşgul eden kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Başkan Şükrü Sözen, ünlü Sanatçılar Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl’ün düetiyle Kadına Yönelik Şiddeti Türkiye gündeminde konuşulur hale getirmek için seslendirdikleri “Sen Bir Aysın” türküsünün şiirini mikrofon başına geçerek seslendirdi. Başkan Sözen’in “Sen bir Aysın” fon müziği eşliğinde seslendirdiği şiiri, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Başkan Şükrü Sözen şiirini, “Bütün içtenliğim ve yüreğimden gelen güzel duygularımla seslendirdiğim "Kadınlar Kurtaracak Dünyayı’’ şiirini tüm kadınlarımıza armağan ediyorum. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz. Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli. Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız” sözleriyle paylaştı. Sözen, şiirinde

“Kadınlar kurtaracak dünyayı.

Gözleri kocaman.

Mavi, kara, ela, kahverengi, yeşil.

Boyları selvi, orta selvi, az selvi.

Bakışlarına, boylarına, huylarına,

kurban olduğumuz kadınlar.

öyleki,değil kalkan ele,

kalkan ele kaşa bile baktığında utandıracak kadınlar.

Yalan ötesi berisi.

Var olan anamız, yarimiz, kızımız, kardeşimiz

Kadınlarımız, kadınlarımız.

Sebebimiz” dizelerini okuyarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Kadınların şiddetten uzak tutulması gerektiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, duygu yüklü satırlarını tüm kadınlara ithaf ettiğini söyledi. Sözen, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bizleri biz yapan analarımız, eşlerimiz, hayattaki en önemli yol arkadaşlarımız ve şiddete uğrayan kadınlarımız için bir şiir seslendirmek istedim. Bütün içtenliğim ve yüreğimle okuduğum şiiri, tüm kadınlarımıza armağan ediyorum” dedi.