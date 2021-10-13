Başkan Sözen, yabancı öğretmenlerle bir araya geldi

Manavgat Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve Erasmus Projesi kapsamında Portekiz, Sırbistan ve Litvanya’dan Türkiye’ye gelen yabancı öğretmenler, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i makamında ziyaret etti.

Başkan Şükrü Sözen, büyük bir nezaketle yabancı eğitimcileri kapıda karşılayarak sohbet etti. Ziyarette, Erasmus projesi kapsamında mesleki eğitim, sivil toplum ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği konuları ele alındı. Manavgat Belediyesi olarak, eğitime ve eğitimcilere gereken tüm destekleri sonuna kadar verdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ Erasmus projesi kapsamında ülkemize gelerek eğitimcilerimizle birlikte ortak çalışmalar yapan öğretmenlerimizle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İşbirliği ile yapılan çalışmalar ve projelerin her zaman kentin ve eğitimin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.