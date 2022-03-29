Başkan Sözen, çocuklarla bahara ‘merhaba’ dedi

Side Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de katıldığı Bahara Merhaba etkinliğinde birlikte balon uçurup, oyunlar oynayarak keyifli anlar geçirdi.

Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Boğaz Otel Mesire Alanı’nda, ‘Bahara Merhaba’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve kreş çalışanları da katıldı. Öğretmenler, bahar partisinde çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlamak amacıyla palyaço kostümü giyerek oturdukları sandalye ve masaları özenle süsledi. Çocuklar, ‘Bahara Merhaba’ etkinliğinde, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’le birlikte balon uçurup, pasta da keserek bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Gönüllerince eğlendiler”

Baharın gelişini büyük bir heyecanla karşılayan minikler, yeşil balonları gökyüzüne uçurarak barış için dilek tuttular. Ayrıca, geleneksel oyun olan ip çekme, çuval yarışı ve mendil kapmaca gibi oyunları da oynayarak gönüllerince vakit geçirdiler. Müzikler eşliğinde oynayan çocuklar, Türk Sineması’nın unutulmaz lise filmi olan Hababam Sınıfı’nı da canlandırdı. Hafızalara kazınan Cici Kızlar’ın “Ah Kalbim” şarkısını söyleyen miniklerin sahne performansı neşeli anlara sahne oldu. Öğrenciler, eğlenceli aktivitelerinin de yapıldığı partide, deniz kenarında uçurtma da uçurdu.

“Anılarda yer almak büyük mutluluk”

Baharın insana umut verdiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ Bahar aylarına girmemiz nedeniyle güzel havayı da fırsat bilerek çocuklarımızla muhteşem bir etkinlik düzenlemek istedik. Eğitim kurumlarımızda hem eğlenceli aktiviteler yapıyoruz hem de onlara ülke, doğa, insan ve barış sevgisini aşılıyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın sevincine ortak olmak ve anılarında yer almak bizler için eşsiz ve tarifsiz bir duygu” dedi.