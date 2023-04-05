Başkan Sözen, Antik Side Limanı’nı güzelleştiriyor

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünyaca ünlü Antik Side Limanı’nı daha işlevsel ve kullanışlı hale getirecek olan projenin startını verdi.

Manavgat Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından tasarlanan Antik Side Limanı yenileme projesinde, ilk olarak zeminin sağlam olması amacıyla kayalardan dolgu yapılarak üstü de sağlamlaştırıldı. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Antik Side’de, limana demir atan özel tekne ve yatların ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmesi amacıyla su, elektrik ve atık su hatları da yenilecek. Antik Side Limanı’nın daha kullanışlı ve işlevsel hale gelmesini hedefleyen Manavgat Belediyesi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin harika manzara eşliğinde keyifli vakit geçirebilmesini de sağlamak amacıyla, liman üzerinde yürüyüş yolları ve oturma grupları da yerleştirecek. Mevcut liman üstünde yer alan ve tarihi doku ile uyumsuz beton malzeme de gerekli güçlendirme çalışmalarının ardından traverten ve diyabaz doğal taş malzemeler ile kaplama yapılacak. Side’nin tarihteki ismi olan nar anlamını vurgulamak ve Antik Side’nin kendine özgü bir dili olduğunu belirtmek amacıyla zeminde doğal taş ve nar figürleri de tasarlandı. Ayrıca yat limanının 33 olan tekne kapasitesi modern proje ile 50 adet olarak belirlendi.

"Antik Side’ye çok yakışacak"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antik Side Limanı yenileme çalışmalarının bölgeyi ileri taşıyacağını ve işlevsel olarak kullanımın daha kolay olacağını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Antik Side Limanı’mız, geçen dönem Antalya Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaydı ve biz bu nedenle hizmet yapamamıştık. Ancak bu dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız protokol neticesinde limanın tasarrufunu Manavgat Belediyesi olarak biz aldık ve yatırım yapmaya başladık. Limanı doğal traverten taşı ile kaplayarak elektrik ve su hattını tamamen yeniledik. Bölgemizde balıkçı barınağı da mevcut ve buraya güzel bir hava katıyor. Bölgeyi canlı kılmak adına iskeleleri de yeniledik. Yerli ve yabancı misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmesi adına yürüyüş yolları ve oturma grupları da yerleştirdik. Projemiz tamamlandığında Side’mize yakışır bir hale gelecek. Sit alanı olmasından dolayı ilgili kurullarla müşterek bir çalışma yürüttüğümüz kısımlar da var. En kısa sürede tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kentimizi ileriye taşıyacak olan projeleri sırasıyla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.