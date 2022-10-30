Başkan Semih Esen: "Cumhuriyet ile çok güzelsin Konyaaltı"

Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Ceylan Ertem konserinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Yılmadan yorulmadan Cumhuriyet değerlerimize her zaman sahip çıkacağız” dedi

Konyaaltı Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Ceylan Ertem konseri binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Sabah saatlerinden itibaren HayatPark’ta başlayan Cumhuriyet coşkusu, Konyaaltı Belediyesi ana hizmet binası önünde saat 20.30’da başlayan Ceylan Ertem konseriyle coşku içinde devam etti. Vatandaşlar, 7’den 70’e konser alanına akın ederken, söylenen şarkılara da aileleriyle birlikte eşlik etti. Sevilen sanatçı Ceylan Ertem’in şarkılarına ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ederek Cumhuriyet’in 99. yılını kutlayan vatandaşlar, keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Konserde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Cumhuriyet’imizin 99. yılını kutluyoruz. Bu heyecanı, bu coşkuyu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz’’ dedi. Ellerinde bayraklarla alanı dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Esen, ‘’Cumhuriyete bu denli sahip çıktığınızı ve buraya ellerinizde bayraklarla akın ettiğinizi görmek bizleri çok mutlu etti. Cumhuriyetimizin 100. yılında da aynı coşkuyla yıl boyunca sürecek etkinliklerle kutlayacağız. Yılmadan, yorulmadan Cumhuriyet değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Teşekkürler Konyaaltı. Cumhuriyet ile çok güzelsin” şeklinde konuştu.