Başkan Şahin’in acı günü

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’in vefat eden kardeşi Ali Şahin toprağa verildi.

Pazar sabahı geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Ali Şahin (43) pazar günü öğle namazına müteakip Güloluk Mahallesi Ahmet Çavuşlar mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşini toprağa verirken Başkan Şahin’in oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Cenazeye Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.