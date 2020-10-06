Başkan Şahin’den Çavuşoğlu’na tebrik ziyareti
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞKANI MEHMET ŞAHİN VE YÖNETİMİ KURULU ÜYELERİ, SÜPER LİG LİDERİ ALANYASPOR’UN BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU’NU ZİYARET EDEREK, BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimi kurulu üyeleri, Süper Lig Lideri Alanyaspor’un Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek, başarısından dolayı tebrik etti.
ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig’in 4. haftasını lider olarak kapatan Alanyaspor’u ziyaret ederek, Başkan Hasan Çavuşoğlu’nu tebrik etti. Şahin, ziyarette başlattığı bayrak kampanyası nedeniyle Başkan Çavuşoğlu’na Türk ve Azerbaycan bayrakları hediye etti.
“Türk ve kardeş Azerbaycan bayraklarımızdan hediye ettik”
Ziyarette konuşan Başkan Şahin, “Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Lider Aytemiz Alanyaspor ‘umuzun kıymetli başkanı Hasan Çavuşoğlu ‘nu ziyaret ettik. Ziyarette başkanımıza Türk ve kardeş Azerbaycan bayraklarımızdan hediye ettik. Gelirinin yüzde 20’sinin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak olan kamuflaj formalardan da alacağımızı beyan ettiğimiz ziyarette bize gösterdiği misafirperverlik nedeniyle başkanımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.
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