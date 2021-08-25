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Başkan İşlek’ten Muhtarlar Derneği binası sözü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yer alan Muhtarlar Derneği, olağan genel kurul toplantısına katılan Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, genel kurul sonrası dernek binası sözü verdi. İşlek, "Muhtarlar Derneği’nin hepinizin aileleri ile beraber kullanabileceği, toplantı yapabileceğiniz bir Muhtarlar Derneği Binasına hep birlikte başlayacağız. Çok kısa sürede de Antalya’da olmayan bir Muhtarlar Derneği binasını yapıp, bir sosyal tesis gibi sizin kullanımınıza açacağız, hayırlı olsun” dedi.

ANTALYA 25.08.2021, 18:16
Başkan İşlek’ten Muhtarlar Derneği binası sözü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yer alan Muhtarlar Derneği, olağan genel kurul toplantısına katılan Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, genel kurul sonrası dernek binası sözü verdi. İşlek, "Muhtarlar Derneği’nin hepinizin aileleri ile beraber kullanabileceği, toplantı yapabileceğiniz bir Muhtarlar Derneği Binasına hep birlikte başlayacağız. Çok kısa sürede de Antalya’da olmayan bir Muhtarlar Derneği binasını yapıp, bir sosyal tesis gibi sizin kullanımınıza açacağız, hayırlı olsun” dedi.

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