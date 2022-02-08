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Başkan İşlek: "Arasta Korkuteli’nin can damarı"

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Arasta Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. 4 kişilik teknik ekibin Arasta’da bulunan dükkan sahiplerine teknik bilgi vermesinin ardından yapılacak son toplantıda Arasta ile ilgili karar verilecek.

ANTALYA 08.02.2022, 17:33
Başkan İşlek: "Arasta Korkuteli’nin can damarı"

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Arasta Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. 4 kişilik teknik ekibin Arasta’da bulunan dükkan sahiplerine teknik bilgi vermesinin ardından yapılacak son toplantıda Arasta ile ilgili karar verilecek.

"Hepsi ile toplantıyı bir arada yapacağım"

Konu ile ilgili konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, “Arasta Projemiz ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın son olarak geldiğimiz noktadaki bilgilendirme notlarını mülk sahiplerimizin hak sahiplerimizin haklarını teknik olarak bilgilendirilmesi gereken tüm teknik bilgileri kentsel dönüşümdeki 4 kişilik teknik ekibimiz Arastadaki 233 dükkan sahibimize gidecekler, anlatacaklar. Haklarını anlatacaklar, projenin teknik detaylarını anlatacaklar. Ve tamamı ile ilgili hak sahiplerinin istekleri talepleri görüşleri bunların tamamı tek tek not edecekler. 10 günlük çalışma içerisinde bu 233 tane dükkanımızın sahibiyle yaptığımız değerlendirmeden sonra onların söylediklerini teknik bilgi verildikten sonraki onların bize taleplerinin tamamına bakarak hepsi ile toplantıyı bir anda yapacağım. Bilgilendirme sonrasında bu toplantıda hep beraber bir karar alacağız hak sahipleri ile beraber. Bunun dışında Arastadaki dükkanlara tek tek kendim girdim. Kiracılarımızla da görüştüm. Kiracılarla ilgili de mağdur olmayacakları noktasında onları da en az hak sahipleri kadar bu projede düşündüğümüzü anlattık kendilerine. Onlarla da ayrı bir toplantı yapacağım, hak sahiplerinin görüşlerinden sonra" dedi.

"10-15 gün içerisinde projenin detayları belli olacak"

Projenin Bakanlığa ait olduğunu vurgulayan Başkan İşlek, “Bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm projesi, yürütücüsü Korkuteli Belediyesi. Dolayısıyla attığımız kentsel dönüşüm adımlarında belediye olarak kendi kafamıza göre herhangi bir şekilde sözleşmesinden tutun hak sahipleri ile anlaşmada kafamıza göre bir hareket yapamıyoruz. Keşke geçen sene ocak ayında başlasaydık da bu Nisan’da açacaktık, 14 ayda bitirecektik malumunuz. Bu Nisan’da Batı Akdeniz’in Antalya’nın en büyük açık alan meydanıyla yeşiliyle Arastamızı açacaktık. Ama hiç önemli değil, biz birebirde gidiyoruz Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar 10-15 gün içerisinde projenin detaylarını hak sahipleriyle yaptığımız toplantı sonrası tüm Korkuteli halkımız öğrenmiş olacak” diye konuştu.

"Konuyu sonlandıracağız"

3’te 2’lik çoğunluğun sağlanamaması halinde projeyi sonlandıracaklarını ifade eden Başkan İşlek, "Haklarını anlattık insanlara fakat 3’te 2 olan çoğunluğu sağlayamadık. Sağlasak ta sağlamasak ta biz haklarını 10 gün sonra toplu olarak yapacağımız toplantıda biz insanlara evet istiyorum bu şartlarda kabul ediyorum diye imza altına alacağız yada haklarımız bize anlatıldı fakat bu hakları ben kabul etmiyorum hayır diyerek imza alacağız. Bir şekilde bu işi kafamızdan çıkarmak için ya yapacağız çıkartacağız yada 3’de 2’yi bulmazsak ben zorla yapmayacağım bu işi. Şeffaf bir şekilde bu güne kadar olduğu gibi iki buçuk yıldır Korkuteli halkımıza diyeceğim ki; Aşağıdaki 233 dükkan sahibimizin şu kişiler evet, şu kişiler hayır dedi. Dolayısıyla yapıyoruz yada yapamıyoruz diyeceğiz ve bu konuyu artık sonlandıracağız, sürüncemeye bırakmayacağız. Çok şükür doğalgazı, bu sene bütün Korkuteli’nin yüzde 95’i kullanmış olacak. İnşallah bu yaz da baya bir inşaatımız var. Biraz çileler çekeceğiz. Tabi doğalgazımız var işte. Düşünün doğalgazımız olacak elektrik hatlarımız aşağı iniyor. fiber optik internet hatlarımız telefon hatlarımız aşağı iniyor. ASAT mahallelerimizdeki kanalizasyon ve temiz su ile ilgili eksiklerini tamamlıyor. Çok şükür taahhüt ettiğimiz projelerimizi İlk 18 ayda bitirdik. Bir arastamız kaldı. Arastamızı da bitirdiğimizde. 2022 ve 2023’deki bütün imkanlarımız da biliyorsunuz. Bir üst yapıya asfaltı, kaldırım, asfalt çalışmalarına ayarladık. Şimdi Nisan ayı gibi inşallah başlayacağız. Havaların düzelmesiyle beraber yollarımız da yaptıktan sonra arastamızla beraber emin olun. Korkuteli’ni kimse tutamayacak. Dolayısıyla Arasta gerçekten Korkuteli’nin can damarı" şeklinde konuştu.

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