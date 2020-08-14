Başkan İşlek AESOB’u ağırladı
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANI ÖMER İŞLEK, ANTALYA ESNAF ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI (AESOB) ADLIHAN DERE VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ AĞIRLADI.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Başkan İşlek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulunu ilk olarak makamında ağırladı. Buradaki kısa sohbetin ardından Başkan İşlek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kuruluna önümüzdeki günlerde açılacak olan Seyir Park’ta bilgi verdi. Başkan İşlek ve misafirleri Seyir Park’taki gezinin ardından, geçtiğimiz günlerde vefat eden Eski Belediye Başkanlarından Halil Özkan’ın ailesi ve yine hafta başında babasını kaybeden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a tekrar taziye ziyaretinde bulundular.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Korkuteli Belediye Başkanımız Ömer İşlek’i, Birlik Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Korkuteli Oda Başkanlarımızla birlikte makamında ziyaret ettik. Pandemi sürecinde, esnaf-sanatkarlarımıza ve vatandaşlarımıza maske ve el dezenfektanı dağıtılması, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında Korkuteli Belediyesinden yapılmayan ortalama aylık 700 bin TL kesinti bedelinin, belediyeden alacaklı olan esnafımıza dağıtılmasının kararlaştırılması, belediye ve Korkuteli Esnaf Odamız arasında anlaşma yapılarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının esnaflarımızdan karşılanması ve esnafımızın kazancını arttırmak için Belediye Encümen kararı ile sektör ayırmaksızın tüm esnafımızın 7/24 çalışma ruhsatı alabilmelerine imkan sağlanması ve ruhsatlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesi dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.” İfadelerini kullandı.
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