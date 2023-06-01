Başkan Güngör, TOBB konsey üyesi seçildi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79’uncu Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’nun oluşturduğu TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Asil Üyeliğine seçildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yeniden Başkanlığa seçilen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarciklioglu’nu tebrik ederek, “Türk İş Dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. TOBB Yönetim Kurulumuza, Yüksek Disiplin Kurulumuza, Komisyonlarımıza, Konseylerimize seçilen ve TOBB kurullarında görev alan arkadaşlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi olarak Manavgat İş Dünyasını Ankara’da en iyi şekilde temsil edeceğini kaydeden Başkan Güngör, “iş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara taşıyarak çözümü için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çaba göstereceğiz” dedi.

Başkan Güngör, “ TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımız tarafından yeni dönemde "Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi" üyesi olarak görevlendirildim. Şahsımı bu göreve layık gören iş dünyasının sönmeyen meşalesi Saygıdeğer Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu beyefendiye Manavgat iş dünyası ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.