Başkan Güngör: "Kuaför ve güzellik salonları kararında turizm bölgeleri uygulamanın dışında tutulsun"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan haftanın bir günü berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapatılması kararının yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesi, iptal edilmeyecekse turizm bölgelerinin bu uygulamadan muaf tutulması gerektiğini söyledi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 1 Ocak 2023’te uygulamaya girecek olan ’berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanması uygulamasının’ turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin zor durumda kalmasına neden olacağını belirtti. Uygulamanın tamamen kaldırılması gerektiğini söyleyen MATSO Başkanı Güngör, şayet kaldırılmayacaksa da turizm bölgelerinin bu karar dışında tutulması gerektiğini kaydetti.

Turizm bölgeleri uygulamanın dışında tutulsun

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Güngör, "Ticaret Bakanlığının geçtiğimiz yıllarda hayata geçirmeye çalıştığı bir uygulamadır. Ağustos 2022 tarihinde uygulanması planlanıyordu. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler uygulamaya tepki gösterince 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmiştir. Bu işletmelerde çalışan insanların haftada bir gününü kendisine ayırarak sosyallikten kopmaması amaçlanıyor. Bu uygulama bizce iptal edilmelidir. Şayet iptal edilmeyecekse turizm bölgeleri bu uygulamadan muaf tutulmalıdır. Özellikle Manavgat çevresinde tamamen turizme dönük hizmet veren işletmeler var. Bu işletmeler bir kış boyunca sezona hazırlanıyorlar. Zaten kış boyunca doğru dürüst iş yapmıyorlar" dedi.

"Tam turizm sezonun ortasında ayda dört gün iş yerinin kapanması iş yeri sahiplerinin ödemeler dengesini bozacaktır" diyen Güngör, "Turizm bölgesinde faaliyet gösteren bu işletmelerimiz çok yüksek kiralar ödüyorlar. Çalışanların durumu daha da sıkıntılıdır. Çünkü çalışanların büyük çoğunluğu cirodan yüzdelik pay alarak çalışıyorlar. Haftada bir gün işletmenin kapanması demek sezonda 1 aya yakın çalışmamak demektir. Kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapanması uygulaması tamamen kaldırılmalıdır. Şayet kaldırılmayacaksa da turizm bölgeleri bu uygulamanın dışında tutulmalıdır" diye konuştu.