Başkan Güngör: “12 ay turizm yapılabilmesinin koşulları oluşturulmalıdır”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör bölge turizmine süreklilik kazandırarak 12 aya çıkarılması gerektiğini söyledi. Başkan Güngör, "turizmin 12 ay yapılması ülke ekonomisine ciddi bir döviz girdisi sağlarken işsizlik rakamlarında da önemli bir gerileme sağlayacaktır" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan turizmin 12 ay yapılabilmesinin koşullarının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

“Turizmi çeşitlendirmeliyiz”

Başkan Güngör, “Cennet ülkemizin her bir köşesi eşsiz güzelliklerle dolu bir açık hava müzesi gibidir. Fakat ülke turizminin yaklaşık olarak yüzde 70’ini deniz, kum, güneş şeklinde ifade edebileceğimiz kıyı turizmi oluşturuyor. Özellikle bizim bölgemiz eşsiz güzelliklere sahip antik dönemlerden günümüze kadar uzanan bir medeniyetler beşiğidir. Birçok, uygarlığın izlerinin çok açık biçimde görüldüğü Antalya-Manavgat Turizm destinasyonunda maalesef sadece kum, güneş, deniz turizmi yapılıyor. MATSO turizmi çeşitlendirmek ve kültür turizmi anlamında farkındalık oluşturup turizmi 12 aya çıkarabilmek için çok yoğun çaba harcıyor. Selçuklu Kervan Yolu bu çabaların bir ürünüdür” dedi. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör 12 ay turizm yapabilmek için tesis alt yapılarının da 12 ay turizm yapabilecek şekilde revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Dünya çapında tesislere sahibiz”

Başkan Güngör, “Dünya çapında turizm tesislerine sahip bir bölgeyiz. Hem kapasite olarak hem de kalite olarak rekabet gücümüz çok yüksek olmasına rağmen bu kadar büyük yatırımların büyük bir bölümü yılda 5-6 ay kapalı kalıyor. Tesislerimizi kış aylarında da yapılabilecek alternatif turizm dallarına göre revize ederek açık tutulmasını sağlamalıyız. Konaklama tesislerinin kış aylarında açık kalmasını sağlayabilirsek ölü sezondan doğan işsizlik sorununa da çözüm üretmiş oluruz. Turizmin yan dallarında faaliyet gösteren dükkânlarda 12 ay açık kalmasını sağlayarak iş potansiyellerinde ciddi bir artış sağlamış oluruz.

“Tanıtım ve pazarlama 12 aya göre düzenlenmeli”

Reklam ve pazarlama politikalarımızı 12 ay üzerinden yeniden düzenleyerek ölü sezon dediğimiz kış aylarında da ülkemize tatile gelmeyi cazip bir hale getirecek pazarlama stratejileri geliştirmeliyiz. Turizmin 12 aya yayılmasının önündeki en büyük engel olan tesislerin kışın kapalı olması sorunu bir şekilde çözülmelidir. Devletimizde bu tesislerin kışın açık kalmasını sağlayacak avantajları işletmecilere sunmalıdır. Konaklama tesislerine tanıtım ve reklam anlamında verilecek destek veya bir takım ekonomik teşvik paketleri ile kış aylarında tesislerin açık kalması sağlanmalıdır” dedi.