Başkan Genç, öğrencilerle okuma saati etkinliğine katıldı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında “En iyi yol gösterici” dediği ‘Nutuk’ kitabını okurken, öğrencilere hayat boyu okumaları tavsiyesinde bulundu.

Antalya’da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi kapsamında okuma saati etkinliğine katılan Turgay Genç, lise öğrencileriyle birlikte ‘Nutuk’ kitabını okudu. Genç öğrencilere altın niteliğinde öğütler verdi.

Başkan Genç, Antalya Valisi Ersin Yazıcı öncülüğünde gerçekleşen AHENK projesinde emeği olan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilere Atatürk’ün izinde bilinçli, sürekli okuyan yaşam boyu öğrenen-öğreten bireyler olmaları gerektiğini söyleyen Genç, “Sizlerin ülkenin geleceği olan genç nesilsiniz. Üreten, gelişen ve her zaman okuyan insanlar olmalısınız” diye konuştu.