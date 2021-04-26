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Başkan Genç, kısıtlamada sahaya indi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 23 Nisan’ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında köyler bölgesi olarak bilinen uzak mahalleleri ziyaret etti.

ANTALYA 26.04.2021, 12:47
Başkan Genç, kısıtlamada sahaya indi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 23 Nisan’ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında köyler bölgesi olarak bilinen uzak mahalleleri ziyaret etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek vatandaşların sorunları hakkında bilgi aldı. Pandemi kurallarına uygun olarak vatandaşları da ziyaret eden Başkan Genç, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayıp, yine yakınlarını kaybeden vatandaşlara taziye de bulundu. Aşağıoba, Karaveliler, Karataş, Ekşili, Killik ve Kovanlık Mahallelerini ziyaret eden Genç, muhtarlar, vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi.

“Yerinde değerlendirdi”

Hafta sonu kısıtlamalarında Döşemealtı Belediyesi Nar Masa ekipleri fazla mesai yaparak vatandaşların istek, dilek ve şikâyetlerine anında yanıt verdi. Tüm mahallelerde vatandaşlardan gelen talepleri yerinde değerlendiren Nar Masa ekipleri çözüm üretirken Belediye Başkanı Turgay Genç de saha çalışmaları yapan personeline katıldı.

“Taziye ziyareti”

Mahalle muhtarlarından Ramazan ayı nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi alan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, mahalle aralarında oyun oynayan çocuklarla bir araya gelip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Öte yandan Turgay Genç, iki mahallede yakınlarını kaybeden aileleri de taziye ziyaretinde bulundu.
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