Başkan Genç depremzedeleri ziyaret etti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ilçede bulunan eğitim kurumlarına ait yurtlarda ve otellerde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 2 depremin ardından Döşemealtı’na yerleştirilen depremzedelerle buluşan Başkan Genç, “Tüm imkânlarımızla büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen kardeşlerimizin yanındayız. İlçemize gelen depremzedelerimizin bu zorlu süreci atlatmaları için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi. Turgay Genç’e Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yanar, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Çocuklara oyuncak dağıttı

İlk olarak Bilim Üniversitesine ait öğrenci yurdunda kalan depremzedelerle bir araya gelen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyip geçmiş olsun dileklerini iletti. Herkesle tek tek ilgilenen Başkan Genç, çocuklara da oyuncak dağıttı. Başkan Genç daha sonra Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesine ait Kuran kursu yurdunda kalan depremzedeleri yine Uygulama Otelinde kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti.