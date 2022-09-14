Başkan Esen’den kadın hentbol altyapı takımına destek sözü

Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Altyapı Takımı, sporcu aileleri, teknik heyet ve kulüp yöneticileri Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret etti.

Yeni sezonda altyapı ve profesyonel oyunculardan oluşan iki takım kuran Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nün 25 oyuncudan oluşan altyapı takımı, Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü kazanan Konyaaltı Belediyesi kadın hentbol altyapı takımının 7 oyuncusu, aileleri, teknik heyet ve Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü yöneticileri ile birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Sporcularını tebrik eden Esen, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Çocuklarına sundukları imkanlardan dolayı Başkan Esen teşekkür eden aileler, çocuklarının sporun yanı sıra eğitim hayatına da devem edecek olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen sporcular ise yeni sezonda oynayacakları Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde iddialı olduklarını belirtti. 17 Eylül Cumartesi Karaman Minik Atılım SK ile oynayacakları hazırlık maçıyla yeni sezon çalışmalarına devam edecek olan altyapı takımının lig mücadeleleri ise 15 Ekim’de başlayacak.

"Başarılarından mutluluk duyuyoruz"

Sporcularının elde ettiği başarılardan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Esen, üniversiteyi kazanan oyunculara, spor hayatlarında olduğu gibi eğitim hayatlarında da başarı dilediğini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’nda sadece alt yapıda bile 25 sporcularının olduğunu ifade eden Esen, kapılarının herkese açık olduğunu dile getirdi. Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Esen, imkanlarını zorlayarak daha fazla oyuncuya yer açmaya çalıştıklarını söyledi. 15 Ekim’de başlayacak 1. Lig maçlarında sporcularına başarılar dileyen Esen, “Öncelikle geleceğinizle ilgili böyle güzel bir adım atmanıza çok sevindim. Sizlerin ve ailelerinizin adına mutluyum. Eğitim hayatınızı aksatmadan sürdürmeniz en büyük isteğimizdir. Bunun yanında spor hayatınızda da önemli yerlere gelmeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için her zaman destek vereceğiz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Onların bilgisi ile sizlerin yetenekleri bir araya geldiğinde güzel işlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Hem eğitim hem de spor hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.