Başkan Esen vatandaşlara fasulye ikram etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği’nde kazanın başına geçerek vatandaşa kuru fasulye ikram etti.

Konyaaltı Belediyesi, Çandır Fasulyesi Şenliği’nin bu yıl beşincisini düzenledi. Yarbaşçandır ve Hisarçandır arasında kalan bölgede yer alan Çandır Vadisi’nde üretilen Çandır Fasulyesi’nden yapılan kuru fasulyenin misafirlere ikram edildiği şenlik, HayatPark’ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Alan kurulan stantlarda Yarbaşçandır köylüleri de kendi yetiştirdikleri fasulyenin yanı sıra, doğal köy ürünlerini de satışa sundu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yarbaşçandır Mahallesi Muhtarı Kemal Eke ile birlikte kazanın başına geçerek vatandaşlara kuru fasulye ikram etti. Fasulye ikramı sonrası konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çandır Fasulyesi’nin en büyük özelliğinin, Çandır Vadisi hariç hiçbir yerde aynı lezzette ve aynı kalitede yetişmiyor olması olduğunu ifade etti.

“Soyu tükenmek üzereydi”

Esen, Çandır Fasulyesi’nin, tükenme noktasına geldiği aşamada Konyaaltı Belediyesi olarak harekete geçtiklerini söyledi. Fasulyenin soyunun devam etmesi için belediyeye ait 5 bin metrekare alanda ektikleri fasulyenin tohum olarak köylüye dağıttıklarını belirten Esen, Çandır Fasulyesi’nin aradan geçen 4 yıl içerisinde bölge tarımında sözü geçen bir noktaya geldiğini ifade etti.

2 tondan 100 tona çıktı

İlk başlarda 2 ton civarında olan üretimin bugün 100 ton gibi bir noktaya taşındığını söyleyen Esen, ‘’Çiftçimiz için ciddi anlamda karlı bir ürün olduğu için, bölge halkımız boş arazilerini her geçen gün bu ürünün ekimini yaparak değerlendirmeye başladı. Çok şükür ki, Anadolu’ya ait yerel bir türü yaşatmış olmanın gururu içerisindeyiz’’ dedi. Geçtiğimiz yıla göre çok daha verimli bir üretim yılı olduğunu da belirten Esen, ‘’Ben bu şenliğin hepimize iyi sonuçlar getiren bir şenlik olmasını diliyorum. Bu konuda bize inanıp güvenerek Çandır Fasulyesi’nin tanıtımına katkı yapan tüm köylülerimize de teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.