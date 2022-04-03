Başkan Esen, taksici esnafı ile bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağını ziyaret ederek taksi esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Pandemi yasaklarının yavaş yavaş esnetilmesiyle beraber ilçe esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Esen, Uncalı Mahallesi’nde yer alan bir taksi durağını ziyaret etti. İlçe esnafının ekonomik şartlar altında ezilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Esen, imkanlar dahilinde her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

“Elimizden geleni yapacağız”

Taksi esnafının durak ve çevresi ile ilgili dile getirdiği talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Esen, ‘Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışlardan sonra bu durumdan en fazla etkilenen meslek gruplarından biri taksi esnafıdır. Hal böyleyken, esnafımızın daha da fazla yanında olmak bizim için bir zorunluluk haline geldi. İmkanlarımız sınırlı da olsa, esnafımızın taleplerine çözüm, dertlerine derman bulmak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.