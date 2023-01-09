Başkan Esen sözünü tuttu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Siteler Mahallesi’nde düzenledikleri mahalle buluşmasında, Emekli Kahvesinin bahçe alanının üstünün kapatılması ile ilgili gelen talebi yerine getirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Siteler Mahallesi buluşmasında vatandaşlara verdiği sözü yerine getirdi. Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinleyen Başkan Esen, Siteler Mahallesi buluşmasında vatandaşlara Emekli Kahvesi ile ilgili verdiği sözü yerine getirdi. Emekli Kahvesinin bahçesinde kışın yağmur ve soğuk, yazın ise güneşten rahatsız olduklarını belirten vatandaşların sorunlarına kayıtsız kalmayan Esen, tek tek not aldığı taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi için başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat vermişti. Vatandaşlar tarafından dile getirilen talepler tek tek yerine getirilirken, Emekli Kahvesinin çatı işlemleri de Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bitirilerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Beş mahallenin ortak noktası

Siteleri, Uncalı, Mollayusuf, Pınarbaşı ve Toros olmak üzere 5 mahallede yaşayan emeklilerin buluşma noktası olan Emekliler Kahvesi ile ilgili gelen talebi hızla bitirerek kullanıma açtıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Nüfus olarak oldukça yoğun olan bu mahallelerimizde yoğun bir emekli nüfusu var. Dolayısıyla buraya yaptığımız hizmetlerden her gün yüzlerce vatandaşımız faydalanıyor. Olumsuz hava koşullarından etkilendiklerini bizlere ilettikleri andan itibaren çalışmalarımıza başladık ve kısa süre içerisinde bitirerek kullanıma sunduk’’ şeklinde konuştu. Emekli vatandaşların isteklerini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Esen, “Emekli Kahvesinden faydalanan vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar’’ dedi.

Emeklilerden Esen’e teşekkür

Emekli Kahvesine sıkça gelerek vakit geçirdiğini belirten Nuriye Korkmaz, “Buraya gelerek çayımızı içiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber sosyalleşiyoruz. Çatı yapılmadan önce bir takım sıkıntılar yaşıyorduk ama şimdi hepimiz gayet mutluyuz. Konyaaltı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, yolu açık olsun’’ dedi. 25 yıldır bu mahallede oturduğunu ve emekli kahvesine sık sık geldiğini ifade eden Mehmet Zeki Sarp ise, “Daha önce yağmur ve güneş altında ciddi sıkıntılar yaşadık burada. Uzun bir süre bu sorunları yaşadık ama şu an çok memnunuz. Artık böyle bir sıkıntımız kalmadı. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen buraya geldi, bizleri dinledi. Sonrasında isteklerimizi de yerine getirdi. Genel anlamda buradaki hizmetten memnunuz. Çalışanlar da çok ilgili, güler yüzlü. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.