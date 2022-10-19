Başkan Esen: "Muhtarlarımızla uyum içinde çalışıyoruz"

Muhtarlar Günü dolayısıyla Konyaaltı muhtarları ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Es en, “Muhtarlarımız, mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız. Onlarla uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde Semih Esen, Konyaaltı muhtarları ile ilçedeki bir otelde kahvaltıda bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi başkan yardımcıları, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ve muhtarların katıldığı etkinlikte Başkan Esen, muhtarların yerel seçimlere kadar olan 1 buçuk yıllık görev sürelerini de sağlıkla, sıhhatle, başarıyla geçirmelerini diledi. Göreve geldiği günden bu yana bütün muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini ifade eden Başkan Esen, "Önümüzdeki dönemde tekrar muhtar olmayı düşünen, gönlünden geçiren arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzden geçtiği gibi olur’’ dedi.

"Birlikte çalışmaya devam"

3 buçuk yıldır Konyaaltı’nda birlikte görev yaptıklarını belirten Semih Esen, bu süre içerisinde ağır bir korona virüs vakası atlattıklarını söyledi.

Esen, pandemi sürecinde muhtarların, mahallelerine hizmet etmelerinin yanında, belediyenin mahallelerde ulaşamadığı yerlere ulaşımı, maske ve gıda dağıtımı konusunda kendilerine de çok yardımcı olduğunu aktardı.

Devlet tarafından verilen filyasyon görevini de en iyi şekilde yapan muhtarları kutlayan Başkan Esen, ‘’Gayet uyumlu bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Muhtarlarla çalışmamız anlamında, kalan bir buçuk senemiz de gayet başarılı geçecek inşallah. Gününüz kutlu olsun’’ dedi.

Mahalle muhtarlarının özellikle pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Faruk Kıldıran ise kendileri için böyle bir etkinlik hazırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ve katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.