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Başkan Esen, ‘Konyaaltı Esnafım’ projesini esnafa anlattı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (AESOB) ziyaret ederek, ‘Konyaaltı Esnafım’ projesini esnaf temsilcilerine tanıttı. Başkan Esen, bu projenin hayata geçmesiyle Konyaaltı’nda esnaf olmanın ayrıcalıklı olacağını vurguladı.

ANTALYA 16.03.2021, 15:46
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Başkan Esen, ‘Konyaaltı Esnafım’ projesini esnafa anlattı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (AESOB) ziyaret ederek, ‘Konyaaltı Esnafım’ projesini esnaf temsilcilerine tanıttı. Başkan Esen, bu projenin hayata geçmesiyle Konyaaltı’nda esnaf olmanın ayrıcalıklı olacağını vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yakın zamanda hayata geçecek olan ‘Konyaaltı Esnafım’ projesinin tanıtımı için AESOB’u ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimiyle buluşan Başkan Esen, önce birlik şeref defterine görüşlerini yazdı. Toplantı salonunda projenin detaylarını esnaf temsilcilerine anlatan Esen, ‘Konyaaltı Esnafım’ uygulamasının seçim dönemindeki vaatlerinden biri olduğunu hatırlattı. Teknolojinin gelişmesiyle ve internet alışverişinin artmasıyla projeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Esen, ilçedeki bütün esnafı Konyaaltı Esnafım çatısı altına topladıklarını kaydetti. Esen, “Projenin teknik altyapısı tamamlandı. Eksik kalan noktaları ve esnaf temsilcilerimizin fikirlerini almak üzere sizlerle bir araya geldik. Hep birlikte bu projenin içinde olacağız. Bu projeyle küçük esnafımızda ciddi bir rahatlama olacak” dedi.

Projenin detayları

Esnafla beraber bu projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Esen, şöyle devam etti:

“Projemiz esnafımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Öncelikle küçük esnafımız yüksek komisyon ücretlerinden kurtulacak. Büyük internet siteleri, satışlar üzerinden yüzde 30’a yakın komisyon alıyor ve esnafımızın parası 30 gün sonra ödeniyor. Bu projeyle sipariş gün içinde vatandaşa ulaşacak. Bu sistemin ilk etabına kendi kurye sistemi olan esnafımızla başlayacağız. İkinci etapta ise Konyaaltı Esnafım uygulamasının kendi kurye sistemi olacak. Böylelikle uygulamadaki bütün esnafımız bu uygulamanın içinde olacak. Projede ödemeler, kredi kartı veya kapıda nakit ödeme sistemi ile olacak. Esnafın parası bir gün içinde hesabında olacak. Birçok yönden avantajlı bir sistem olacak” diye konuştu.

Konyaaltı esnafı ayrıcalık olacak

Bu projeyi esnaf temsilcileri ile hayata geçireceklerine vurgu yapan Başkan Esen, projeyi ilk kez toplantıdaki esnaf temsilcileriyle paylaştığını söyledi. Esen, “Konyaaltı’nda esnaf olmak ayrıcalıklı olacak. Esnafımız günlük kazancının yanında uygulamadan kazandığı ile daha mutlu olacak. Esnafa destek olmak istiyorsanız, kazancına katkı sağlayacaksınız. Bu projemizle birlikte Konyaaltı’nda esnafımıza gönül rahatlığı ile destek olduk diyebileceğiz. Günün sonunda kazanan esnaf olacak” dedi.

Konyaaltı’nda ilk

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise projeden dolayı Başkan Semih Esen’i kutladı. Dere, “Konyaaltı’nda bir ilke imza atıyorsunuz. Bu proje, esnafın büyük mağduriyet yaşadığı sipariş sitelerinin aldığı yüksek komisyondan kurtaracak. Esnaftan herhangi bir komisyon alınmayacak. Esnaf, ücret ödemeden internet üzerinden satış yapabilecek. Konyaaltı’nda küçük esnafımızla halkın buluşması daha kolay olacak. Böyle bir projeyi hayata geçirmenizden dolayı sizi kutluyorum. Özellikle bu projede zincir mağazaların yer almaması bizleri daha çok sevindirdi” dedi.

Böyle bir projeli ilk kez gördük

Toplantıda bazı esnaf temsilcileri de görüşlerini sundu. Antalya Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, “30 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. Böyle bir projeyi ilk kez gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere çok yararı olacak” dedi.

Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak ise “Özellikle kırtasiye esnafı olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler zaten zincir market ve internet sitelerinin en büyük mağdurlarıyız. Bizim için çok önemli, esnafımız sabırsızlıkla projeyi bekliyor” diye konuştu.

Antalya Börekçiler, Yufkacılar, Etli Pideciler, Kafeterya, Kafe-Barlar ve Sanatkar Odası Başkanı Hüseyin Şimşek de “Bizim gibi küçük esnaf için çok iyi oldu. Size çok teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmalarından ardından esnaf temsilcileri, projeye yönelik taleplerini dile getirdi.
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