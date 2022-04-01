Başkan Esen, ilkokul öğrencileriyle buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Yarbay Pınar İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin, kendisi ve belediye ile ilgili sorularını yanıtlayan Esen, miniklerin taleplerini de en kısa zamanda gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.

Başkan Semih Esen, öncesinde kan bağışı kampanyasına destek vermek için gittiği Hurma Yarbay Pınar İlkokoulu’nu, öğrencilerin daveti üzerine tekrar ziyaret etti. Girdiği ilk sınıfta bir süre öğrencilerle sohbet eden Esen, sınıf öğretmeninin bağlamasıyla çaldığı, öğrencilerin de hep bir ağızdan söylediği ‘Tren Gelir Hoş Gelir’ türküsüne eşlik etti. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Esen, miniklerle vedalaşarak diğer sınıfa geçti.

Öğrencilerin renkli soruları

Ziyaretin ikinci bölümünde girdiği sınıfta öğrenciler Esen’i kolonya ve çikolata ikramı ile karşıladı. Öğrenciler, hazırladıkları soruları ve okulları ile ilgili taleplerini Başkan Esen’e iletti. Bir öğrencinin, “Kendi mesleğiniz avukatlıkla, belediye başkanlığı arasında fark var mı? Bir de belediye başkanı olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusunu Esen, "Avukatlık insanların haklarını savunan bir meslektir. İnsanlar, haklarının kaybedildiğini veya bir hakka ulaşamadığını düşünürse avukat aracılığı dava açar veya devlete başvurarak hakkını ister. Yani insanların haklarını savunan kişidir avukat. Belediye Başkanı da insanların ihtiyaç duydukları şeyi yapan kişidir. Yani ikisi de insanlara yardım eder” diye yanıtladı.

“Konyaaltı’ndaki çocuklar mutlu olsun”

Başka bir öğrencinin “Neden belediye başkanı olmak istediniz?” sorusunu Esen, “Ben Konyaaltı’nı çok seviyorum ve Konyaaltı’nın çok daha güzel bir yer olmasını istiyorum. Konyaaltı’ndaki çocukların çok daha mutlu olmalarını istiyorum. En güzel parklar, en güzel yollar burada olsun istiyorum. Onun için belediye başkanı olmak istedim” dedi.

“Belediye başkanlığı meslek değildir”

“Belediye Başkanı olmadan önce başka bir meslek düşündünüz mü?” sorusuyla da karşılaşan Başkan Esen, “Belediye başkanı olmadan önce avukattım. Belediye başkanlığı bir meslek değildir. Bir iş değildir. Belediye başkanlığı ve milletvekilliği bir meslek değildir. Benim asıl mesleğim de avukatlık” dedi.

“Miniklerin taleplerini yerine getireceğiz”

Öğrenciler, Başkan Esen için hazırladıkları soruların ardından okulları ile ilgili taleplerini de iletmeyi ihmal etmedi. Okul bahçesine gölgelikli beslenme ve oyun alanı, okul bahçesinin, koridorların ve çevre duvarlarının daha renkli bir hale getirilmesi ve ağaçlandırılması gibi isteklerde bulunan öğrencilerin taleplerini ivedilikle yerine getireceklerinin sözünü veren Esen, bahçeye dikilecek ağaçları Konyaaltı Belediyesi fidanlığına öğrencileri götürerek, ağaç seçimini bizzat kendilerine bırakacağını da belirtti. Esen, ziyaret sonunda öğrencilere Nutuk hediye etti.