Başkan Esen, geçmiş dönem CHP meclis üyelerine çalışmaları anlattı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’da geçmiş dönemde İl Genel Meclis üyeliği yapmış CHP’li meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark’ta Antalya eski İl Genel Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyeleri ile bir araya geldi. Buluşmada Başkan Esen, belediyenin çalışmaları hakkında eski üyelere bilgi verdi. Antalya’nın geçmişinde izler bırakan İl Genel Meclisi üyelerinin fikirlerini önemsediğini dile getiren Esen, “Ortak akıl kente her zaman fayda sunar. Geçmişte siyaset yapmış ve Antalya’ya katkı sunan meclis üyelerimizin düşünceleri bize her zaman yol gösterir. Ben onlara ’Efsane Meclis Üyeleri’ diyorum. Çünkü her zaman halk adına çalıştılar ve halk ile birlikte yol aldılar. Şimdi biz de onlardan öğrendiklerimiz ile yurttaşlarımıza daha iyi ve yerinde hizmetler sunacağız" dedi.

“Üyeler fikirlerini paylaştı”

Geçmiş dönemde İl Genel Meclis üyeliği yapan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’nin de katıldığı toplantıda üyeler, Başkan Esen’e fikirlerini aktardı. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.