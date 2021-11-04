Başkan Esen: “Ekonomik kalkınma üretimle olur”

Antalya Serbest Bölge’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, üretime dikkat çekerek, “Ekonomik refah ancak üretim ile gerçekleşebilir” dedi.

Antalya Serbest Bölge’de medikal malzemeler, kablo ve yat üretimi yapan fabrikalarda incelemelerde bulunan Başkan Esen, gerek yerelde gerekse de ulusal anlamda ekonominin kalkınması için üretimin şart olduğunu belirtti. Esen, “Antalya’nın dış dünyaya açılan kapısı ve ticaret lokomotiflerinden biri olan Antalya Serbest Bölge’de fabrikaların çalıştığını, üretim yaptığını görmek izleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“Kadınların istihdamı önemli”

Kadınların iş hayatındaki önemine vurgu yapan Başkan Esen, incelemelerde bulunduğu fabrikalarda ağırlıklı olarak kadın çalışanların istihdam edilmesini mutluluk verici olduğunu belirtti. Üretilen malzemelerle ilgili bilgi alan Esen, “Kendi ihtiyaç malzemelerimizi üretmemiz çok önemli. Aynı zamanda bu malzemeleri dünyanın birçok yerine ihraç etmemiz hem yerelde hem de ulusal anlamda ekonomiyi canlandırıyor. Bu üretimi tüm sektörlere yaymamız gerekiyor. Antalya, tarım ve turizmin yanı sıra diğer alanlarda da üretim yapmak için iyi bir potansiyele sahip. Yerel ekonominin canlanmasını ve istihdamı ancak bu şekilde sağlayabiliriz” dedi.