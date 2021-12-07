Başkan Esen: “Ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz”

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde temel hizmet çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kentimizi daha modern bir görünüme kavuşturmak için ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

İlçenin parklarını, yollarını ve sosyal yaşam alanlarında çalışmalar gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nın yürüyüş ve koşu yolunu yenilemeye başladı. Konyaaltı’nda vatandaşların sık kullandığı ve çocukları ile vakit geçirerek spor yaptığı parkta bakım çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Üniversite Caddesi ile Akdeniz Üniversitesi Uncalı girişini birleştiren sokakta da sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi, kış mevsiminin başlaması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

“Modern görünüm”

Kırsal mahallelerde de çalışmaların sürdüğünü belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Gerek kent merkezinde gerekse de kırsal alanlarımızda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle kırsal alanlarımızda yollarımızı süratle düzenleyip bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü yağmurlar başladığında yurttaşlarımızın bölgede daha sağlıklı ve rahat bir şekilde ulaşım sağlamalarını istiyoruz. Bunun yanında kent merkezinde de park alanlarımızı, sosyal yaşam alanlarımızı ve yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Hedefimiz, Konyaaltı’mıza yeni yaşam alanları kazandırırken, bir yandan da var olanı bakım-onarım yolu ile daha modern bir görünüme kavuşturmak. Konyaaltı, sosyal ve kültürel yönü yüksel bir ilçe. Sanatsal, kültürel gibi çalışmaların yanı sıra temel hizmetleri de aksatmadan sürdürüyoruz” diye konuştu.