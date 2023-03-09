Başkan Erdem’den tanıtım atağı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve beraberindeki ALTSO Heyeti, Almanya’ya gerçekleştirilen KOSGEB destekli iş gezisi çerçevesinde temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Erdem ve heyet, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Alanya turizmi için neler yapılması gerektiğini görüştüler. Başkan Erdem ve ALTSO heyetinin bugünkü ilk durağı Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği oldu. Büyükelçi Ahmet Başar Şen ile görüşen heyet, 2023 Turizm Sezonu, Sağlık Turizmi ve Alman pazarına yönelik yapılması gereken çalışmaları ele aldılar.

Başkan Erdem, Büyükelçilik ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi: “KOSGEB desteğiyle düzenlediğimiz iş gezimizde Almanya Berlin Büyükelçimiz Sn Ahmet Başar Şen’i ziyaret ettik. Sayın Büyükelçimizle; ITB Berlin Fuarı’nı değerlendirip, fuar izlenimlerimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Üçüncü yaş grubu turistlerin Alanya’yı daha fazla tercih etmesi ve engelli turizmi ile ilgili olarak da hem tedavilerin Alanya’da yapılması hem de tatil yapmalarının sağlanması konularında neler yapabileceğimizi de sayın büyükelçimizle değerlendirdik. Ayrıca; Berlin Büyükelçiliğimiz işbirliğinde, Alanya’ya Alman gazetecilerin davet edilerek bir program düzenlemesi ve Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Alman vatandaşların da bu programa dahil edilmesi konusunda sayın büyükelçimizle ortak bir çalışma yürütme kararı aldık. Sayın büyükelçimize, misafirperverliğinden ve hoş sohbetinden dolayı teşekkür ederiz.”

Erdem’den güç birliği vurgusu

Büyükelçilik ziyaretinin ardından TD-IHK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) arasında imzalanan protokol sonucu, 2003 yılında kurulan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Başkan Erdem ve ALTSO Heyeti, Genel Sekreter Okan Özoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Nalan Yetim ile görüş alışverişinde bulundu.

Türk-Alman ticaret ve sanayi Odası’na ALTSO tekrar üye oldu

Ziyareti değerlendiren Başkan Erdem şunları söyledi: “Geçmişte odamızın da üyesi olduğu Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile uzun zaman önce bağların koptuğunu öğrendik ve yeniden daha güçlü ilişkiler kurmak adına üyeliğimizi yeniledik. Ayrıca ben ve iş insanı dostlarım Mustafa Kemal Kahya ile Mesut Akkuş da şirketlerimizi Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nı üye yapan protokole imza attık. Türkiye’mizin en büyük ticaret ortağı olan Almanya ile daha güçlü ilişkiler kurulması açısından bu üyelikleri çok önemli bulduğumuzu önemle ifade etmek isterim. Bundan sonra da bu güçlü kuruluş çatısı altında Alanya’mıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ve benzeri uluslararası işbirliklerini arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Özellikle tarihten bu yana en büyük partner ülkemiz olan Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği oluşturmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu vesile ile bizlerle düşünce ve yatırım imkanları konusundaki düşüncelerini paylaşan Genel Sekreter Okan Özoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Nalan Yetim’e teşekkür ederim. Alanya Ticaret ve Sanayi Odamızın bundan sonra bu güçlü yapı içerisinde üzerine düşen çalışmaları kararlılıkla yapacağı inancı ile imza altına aldığımız protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Alanya’mızın tanıtımı için ALTSO olarak elimizden gelen gayreti göstermeye bundan önce olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.”