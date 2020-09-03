Başkan Davut Çetin’den, ağustos enflasyonu değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kurdaki yükselişin enflasyon üzerindeki olumsuz etkisinin görüldüğünü vurgulayarak, Merkez Bankası’nın TL’ye güveni artıracak, kur-enflasyon sarmalını önleyecek net bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

ATSO ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti: “TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2020 Ağustos ayı enflasyonu beklentilere uygun olarak bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,86, Yİ-ÜFE’de yüzde 2,35; yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 olmuştur. Açıklanan verilere göre TUİK endeksinde kapsanan 418 maddeden 273 maddenin fiyatında artış, 92 maddenin fiyatında düşüş gerçekleştiğini, 53 maddenin fiyatında ise değişim olmadığını görüyoruz. Giyim ve gıda grupları enflasyonu düşürücü etki yaparken, altın fiyatını da içeren çeşitli mal ve hizmetler grubu aylık yüzde 5,09, yıllık yüzde 26,95 ile enflasyona en fazla katkıyı yapmıştır. Enflasyona en fazla katkı yapan ikinci grup ise ulaştırmadır. Otomobil, bisiklet gibi ulaşım araçları fiyatları, akaryakıt fiyatları, taşıt kiralama ve şehirlerarası otobüs ücretlerini içeren bu grupta aylık ortalama artış yüzde 1,56’dır. Ulaştırmayı aynı oranla lokanta ve oteller grubu, yüzde 1,21 ile su faturasını içeren konut ve ev eşyası grupları izlemiştir."

"12 aylık ortalamalara göre en az artış sebze meyve grubunda"

Ağustos ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 25,17 ile salatalık olurken bu ürünü yüzde 21,86 ile limon ve yüzde 18,64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izlediğini dile getiren Çetin, " En fazla düşüş ise yüzde 19,63 ile erik, yüzde 17,38 ile patates ve yüzde 16,07 ile armutta olmuştur. Sebze ve meyvede doğal mevsimsel hareket nedeniyle aylık fiyat artışları yüksek çıkmaktadır. Oysa sebze ve meyve fiyatlarında mevsimsel hareket dışında 12 aylık ortalama artış yüzde 3.34’tür ve en düşük artış gösteren gruptur."diye konuştu.

"Kur etkisi enflasyonu yükseltiyor"

Enflasyonda gıda değil, döviz kuru artışı kaynaklı sürpriz olmayan bir yükseliş gördüklerini kaydeden Davut Çetin, " Kur etkisi maliyet artışlarıyla kendisini üretici fiyatlarında da göstermiş bulunmaktadır. Üretici fiyatları veya Yİ-ÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35, aralık ayına göre yüzde 10,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,53 artmıştır. ÜFE’ye en yüksek katkıyı demir-çelik ve metal grubu, akaryakıt ve tekstil yapmıştır."ifadelerine yer verdi.

"Dövizdeki yükseliş maliyet baskısını artırıyor"

Ekonomide bir taraftan COVID-19 pandemisinin, diğer tarafta dövizdeki yükselişin maliyet baskısını arttırdığını belirten Çetin, " Merkez Bankası’nın TL’ye güven artışı sağlayacak, kur-enflasyon sarmalını önleyecek düzeyde net bir duruş sergilemesi önümüzdeki dönemde giderek daha önemli hale gelecektir. Ayrıca, hem halk sağlığı hem de ekonomi üzerindeki etki açısından pandemiyle daha katı bir mücadelenin sürdürülmesi de gerekli görünmektedir."şeklinde konuştu.

"Batı Akdeniz’de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde"

Batı Akdeniz’de TÜFE oranı, aylık bazda yüzde 1,00, sekiz aylık bazda yüzde 7,92 ve yıllık bazda yüzde 12,12 olarak gerçekleştiğine değinen Çetin, " Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde 6,43 ile “çeşitli mal ve hizmetler”, yüzde 2,52 ile “lokanta ve oteller” ve yüzde 1,51 ile “ulaştırma” harcama gruplarında olmuştur. “Giyim ve ayakkabı” grubunda ise yüzde 3,28 oranında düşüş gözlenmiştir. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 32,82 ile “çeşitli mal ve hizmetler”, yüzde 16,38 ile “eğitim” ve yüzde 15,91 ile “sağlık” gruplarında gerçekleşmiştir.

Batı Akdeniz enflasyonu aylık, sekiz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. Bölgemiz 26 bölge arasında aylık ve sekiz aylık bazda altıncı sırada, yıllık bazda ise dokuzuncu sırada yer almıştır. Türkiye ortalamasından belirgin ölçüde farklılaşan grup eğitim grubudur.”dedi.