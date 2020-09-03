banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Başkan Davut Çetin’den, ağustos enflasyonu değerlendirmesi

DAVUT ÇETİN,AĞUSTOS AYNI ENFLASYONUNU DEĞERLENDİRDİ.

ANTALYA 03.09.2020, 17:25
1
Başkan Davut Çetin’den, ağustos enflasyonu değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kurdaki yükselişin enflasyon üzerindeki olumsuz etkisinin görüldüğünü vurgulayarak, Merkez Bankası’nın TL’ye güveni artıracak, kur-enflasyon sarmalını önleyecek net bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

ATSO ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti: “TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2020 Ağustos ayı enflasyonu beklentilere uygun olarak bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,86, Yİ-ÜFE’de yüzde 2,35; yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 olmuştur. Açıklanan verilere göre TUİK endeksinde kapsanan 418 maddeden 273 maddenin fiyatında artış, 92 maddenin fiyatında düşüş gerçekleştiğini, 53 maddenin fiyatında ise değişim olmadığını görüyoruz. Giyim ve gıda grupları enflasyonu düşürücü etki yaparken, altın fiyatını da içeren çeşitli mal ve hizmetler grubu aylık yüzde 5,09, yıllık yüzde 26,95 ile enflasyona en fazla katkıyı yapmıştır. Enflasyona en fazla katkı yapan ikinci grup ise ulaştırmadır. Otomobil, bisiklet gibi ulaşım araçları fiyatları, akaryakıt fiyatları, taşıt kiralama ve şehirlerarası otobüs ücretlerini içeren bu grupta aylık ortalama artış yüzde 1,56’dır. Ulaştırmayı aynı oranla lokanta ve oteller grubu, yüzde 1,21 ile su faturasını içeren konut ve ev eşyası grupları izlemiştir."

"12 aylık ortalamalara göre en az artış sebze meyve grubunda"

Ağustos ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 25,17 ile salatalık olurken bu ürünü yüzde 21,86 ile limon ve yüzde 18,64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izlediğini dile getiren Çetin, " En fazla düşüş ise yüzde 19,63 ile erik, yüzde 17,38 ile patates ve yüzde 16,07 ile armutta olmuştur. Sebze ve meyvede doğal mevsimsel hareket nedeniyle aylık fiyat artışları yüksek çıkmaktadır. Oysa sebze ve meyve fiyatlarında mevsimsel hareket dışında 12 aylık ortalama artış yüzde 3.34’tür ve en düşük artış gösteren gruptur."diye konuştu.

"Kur etkisi enflasyonu yükseltiyor"

Enflasyonda gıda değil, döviz kuru artışı kaynaklı sürpriz olmayan bir yükseliş gördüklerini kaydeden Davut Çetin, " Kur etkisi maliyet artışlarıyla kendisini üretici fiyatlarında da göstermiş bulunmaktadır. Üretici fiyatları veya Yİ-ÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35, aralık ayına göre yüzde 10,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,53 artmıştır. ÜFE’ye en yüksek katkıyı demir-çelik ve metal grubu, akaryakıt ve tekstil yapmıştır."ifadelerine yer verdi.

"Dövizdeki yükseliş maliyet baskısını artırıyor"

Ekonomide bir taraftan COVID-19 pandemisinin, diğer tarafta dövizdeki yükselişin maliyet baskısını arttırdığını belirten Çetin, " Merkez Bankası’nın TL’ye güven artışı sağlayacak, kur-enflasyon sarmalını önleyecek düzeyde net bir duruş sergilemesi önümüzdeki dönemde giderek daha önemli hale gelecektir. Ayrıca, hem halk sağlığı hem de ekonomi üzerindeki etki açısından pandemiyle daha katı bir mücadelenin sürdürülmesi de gerekli görünmektedir."şeklinde konuştu.

"Batı Akdeniz’de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde"

Batı Akdeniz’de TÜFE oranı, aylık bazda yüzde 1,00, sekiz aylık bazda yüzde 7,92 ve yıllık bazda yüzde 12,12 olarak gerçekleştiğine değinen Çetin, " Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde 6,43 ile “çeşitli mal ve hizmetler”, yüzde 2,52 ile “lokanta ve oteller” ve yüzde 1,51 ile “ulaştırma” harcama gruplarında olmuştur. “Giyim ve ayakkabı” grubunda ise yüzde 3,28 oranında düşüş gözlenmiştir. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 32,82 ile “çeşitli mal ve hizmetler”, yüzde 16,38 ile “eğitim” ve yüzde 15,91 ile “sağlık” gruplarında gerçekleşmiştir.

Batı Akdeniz enflasyonu aylık, sekiz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. Bölgemiz 26 bölge arasında aylık ve sekiz aylık bazda altıncı sırada, yıllık bazda ise dokuzuncu sırada yer almıştır. Türkiye ortalamasından belirgin ölçüde farklılaşan grup eğitim grubudur.”dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25