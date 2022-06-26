Başkan Çavuşoğlu geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası etkinliği düzenledi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, Söbüçimen Yaylası’nda geleneksel sezon başı yayla etkinliği düzenledi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası’nda sezon başı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Alanya ve Gazipaşa protokolü, yönetim kurulu ve sanatçı Sümer Ezgü katıldı. Renkli ve eğlenceli geçen etkinlik, akşam saatlerinde sona erdi