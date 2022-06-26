banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Başkan Çavuşoğlu geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası etkinliği düzenledi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, Söbüçimen Yaylası’nda geleneksel sezon başı yayla etkinliği düzenledi.

ANTALYA 26.06.2022, 18:03
Başkan Çavuşoğlu geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası etkinliği düzenledi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, Söbüçimen Yaylası’nda geleneksel sezon başı yayla etkinliği düzenledi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası’nda sezon başı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Alanya ve Gazipaşa protokolü, yönetim kurulu ve sanatçı Sümer Ezgü katıldı. Renkli ve eğlenceli geçen etkinlik, akşam saatlerinde sona erdi

Yorumlar (0)
27°
açık