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Başkan Çavdar, üyelerinin sıkıntılarını paylaştı
ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (SMMMO) BAŞKANI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR, YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİRLİKTE ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNE YENİ ATANAN İLHAN KARAYILAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
ANTALYA 15.09.2020, 17:34
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Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı görevine yeni atanan İlhan Karayılan’ı makamında ziyaret etti.
Karayılan’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Çavdar, başarı dileklerini iletti. Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik konuların konuşulduğu ziyarette, ayrıca Antalya’da faaliyet gösteren muhasebesi ve mali müşavirlerin sorunları da Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’a iletildi.
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