Başkan Böcek’ten Ziraat Odaları için yeni kayıt sistemi talimatı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çiftçi kayıt sistemleri ellerinden alınan Ziraat Odaları için yeni bir kayıt sistemi oluşturulması talimatı verdi. Başkan Böcek, “Çiftçilerimiz belediyemiz desteklerinden faydalanmak için ziraat odalarına başvurup çiftçi kayıt belgelerini aldıktan sonra bize başvuracak. Çiftçilerimiz için seferber olacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarı Çobanoğlu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve oda temsilcilerini ağırladı. Ziyarette, birçok maddede yetkileri ellerinden alınan Ziraat Oda Başkanları hem sıkıntılarını ifade etti, hem de Başkan Böcek’e odalara sahip çıktığı için teşekkür etti.

“Çiftçiye sahip çıktınız”

Muratpaşa Ziraat Oda Başkanı Nazif Alp, özellikle çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) konusunda artık yetkilerinin kalmadığını bu nedenle de büyük üye kaybı yaşadıklarını belirterek, “Kolumuz kanadımız kırıldı. Birçok odamız kapanma tehlikesi yaşıyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi olarak odalara sahip çıktınız. Özellikle, tarımsal projelerde Ziraat Odası kaydı istemeye yönelik çalışmanız bizi çok mutlu etti” dedi.

Başkan Böcek’in çiftçiye büyük destek verdiğini ifade eden Alp, şunları söyledi: “Fidesinden, tohumuna, faydalı böceğinden, elektriğine kadar birçok alanda çiftçinin yanındasınız. STK’ların desteklenmesi, çiftçilerin örgütlenmesi adına yaptığınız tüm çalışmalar adına teşekkür ediyoruz. Bundan böyle talimatınızla proje ve desteklerinizden yararlanmak isteyen çiftçiler kayıt belgelerini Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bizden alacak. Bu bilgi tüm muhtarlara yakın zamanda ulaşacak ve çalışmalarımıza başlayacağız.”

“Bugün milattır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bugünün bir milat olduğunu ve çiftçilerin en büyük işbirlikçileri olduğunu söyledi. Doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu belirten Başkan Böcek, “Her zaman köylü hemşerilerimin yanında olacağımı söyledim. Odalarımıza destek olacağımı söyledim. Sizlerle işbirliği halinde tarıma yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çiftçi kart projemiz, tohum, fide, faydalı böcek, makine desteği, enerji desteği veriyoruz. Sizler adına yapılması gereken ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her şeyimizle seferber olacağız. Sizler bizlerin üreticiler ve köylülerimiz arasında köprü vazifesi görüyorsunuz. Beraber çalışacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreteceğiz ürettireceğiz ve destek olacağız” diye konuştu.