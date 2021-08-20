Başkan Böcek’ten, yangınzede Emine Şen’e yardım eli

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle seferber olduğu Manavgat yangını felaketinde evini kaybeden Emine Şen’in , Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in söz verdiği yardımlar yapılıyor.

Manavgat’ın Ulukapı Mahallesi Yukarıbayır Mevkiinde yaşayan 65 yaşındaki Emine Şen, yangın felaketinde evini kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangın bölgesinde inceleme bulunurken karşılaştığı Emine Teyze’ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Emine Teyze, Başkan Böcek’ten eşya ve alamadığı ilaçları konusunda destek olunmasını istedi.

Başkan Muhittin Böcek, sosyal ve sağlık ekiplerine talimat vererek Emine Şen’in ihtiyaçlarının giderilmesini istedi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emine Teyze’nin geçici olarak yerleştiği, su ve kanalizasyon alt yapısı ASAT tarafından yapılan konteyner evinin eşyalarını temin etti. Koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi, tüp, gıda, koltuk değneği gibi eşyaları teslim edilen Emine Teyze’nin küçükbaş hayvanları için de yem ve saman desteği verildi.

"İlaçları verildi"

Başkan Böcek Emine Teyze’nin ilaçlarını temin ettirip, evine kadar gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Dr. Zeynep Toktaş ve hemşire Ceren Göncü, Emine Teyze’yi muayene edip, ilaçlarını teslim etti. Emine teyzenin bundan sonraki yapılacak tedavi süreci de planlandı. Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür eden Emine Şen, “Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun, ilaçlarım çok pahalı, devlet tarafından da karşılanmadığı için almakta zorlanıyordum. Başkanımız ilaçlarımı da eşyalarımı da gönderdi. Teşekkür ediyorum” dedi.