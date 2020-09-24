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Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

YOĞUN BAKIMDA COVİD-19 TEDAVİSİ DEVAM EDEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK’İN DURUMU HAKKINDA SON 24 SAATTE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADIĞI VE KLİNİK SEYRİNİN STABİL OLARAK SEYRETTİĞİ AÇIKLANDI.

ANTALYA 24.09.2020, 13:57
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Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumu hakkında son 24 saatte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olarak seyrettiği açıklandı.

17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, " Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir” denildi.

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