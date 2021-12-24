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Başkan Böcek: “Zeytin Park’ı korumak boynumuzun borcudur”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ’Zeytinpark Projesi’ için Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile bir araya geldi. Zeytin Park’ta gerçekleşen buluşmada kamuoyunda Vakıf Çiftliği olarak bilinen alanın doğal yeşil dokusunu, tarımsal niteliğini korumak ve geliştirmek için yapılacak çalışmalar ele alındı. Başkan Böcek, “Böylesi bir yeşilliği korumak boynumuzun borcudur” diyerek projeye verdiği önemi anlattı.

ANTALYA 24.12.2021, 13:35
Başkan Böcek: “Zeytin Park’ı korumak boynumuzun borcudur”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ’Zeytinpark Projesi’ için Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile bir araya geldi. Zeytin Park’ta gerçekleşen buluşmada kamuoyunda Vakıf Çiftliği olarak bilinen alanın doğal yeşil dokusunu, tarımsal niteliğini korumak ve geliştirmek için yapılacak çalışmalar ele alındı. Başkan Böcek, “Böylesi bir yeşilliği korumak boynumuzun borcudur” diyerek projeye verdiği önemi anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı toplantısında 2 bin 630 dönümlük bir alanda yer alan Vakıf Çiftliği’nin korunması ve geliştirilmesi amacıyla Antalya Zeytin Park Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile taşınmaz kullanımına ilişkin protokolün imzalanması için Başkan Muhittin Böcek’e yetki verildi. Alanın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde korunacağını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Mert Batu ve ilgili daire başkanları ile birlikte Zeytin Park’ı ziyaret etti. Zeytin Park’ın işletmesini üstlenen Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Başkanı Ali Çandır ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Muhittin Böcek, zeytin toplayan kadınlarla sohbet etti.

“Şehrin içindeki en büyük yeşil alan”

Başkan Muhittin Böcek, ardından ATB Başkanı Ali Çandır ile birlikte Zeytin Park İşbirliği Protokolü kapsamında proje taslağı üzerinde detaylı görüşme yaptı, alanla ilgili eylem planları oluşturuldu. Zeytin Park Genel Müdürü Vahdet Narin, alanın geçmişten bugüne kadar uzanan ve mevcut durumunu içeren bir sunum yaptı. Zeytin Park’ın önemine dikkat çeken ve mutlaka korunması gerektiğine vurgu yapan Narin, “Burası Türkiye’de bir şehrin içindeki en büyük arazi. 2 bin 630 dönümlük arazi içinde 24 kilometre yol var. Her yıl Antalya’da 2 bin 600 ton tozu ve 610 milyon metreküp havayı temizleyen bir alan” dedi.

“Burayı korumak boynumuzun borcu”

Zeytin Park’ın en önemsediği projelerden bir tanesi olduğunun altını çizen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise “Böylesi bir yeşilliği korumak bizim boynumuzun borcudur. Burayı vakfedenler, birileri bina yapsın, imara açsın ya da birileri çevirsin diye vakfetmediler. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla proje sürecimizi yöneteceğiz. Kırsal kalkınma projelerimizle, yerelden kalkınmayla ilgili burada neler yapabiliriz ona bakacağız. Proje üzerinde detaylı çalışıyoruz. Ve hiçbir noktayı gözden kaçırmadan, binaların yeşil alanların yapısal ve bitkisel nitelikteki tüm odaklarını göz önüne alarak, projemizi yakın zamanda kamuoyuna sunmak için heyecanlanıyoruz” diye konuştu.

“Kamu kullanımına açılacak”

Başkan Böcek, projeyle ilgili,“Antalya kent merkezindeki en büyük yeşil alanı iyileştirerek kamu kullanımına açmak, şehrin sanatsal, kültürel, ekolojik tüm değerlerini çeşitli rekreaktif etkinlikler eşliğinde ziyaretçilere sunarak turizme katkı sağlamak amaçlanıyor. Gençlerin ve çocukların doğa içinde öğrenmelerini sağlayacak bilimsel ve sanatsal atölyelerin kurulması, gerektiğinde üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bu hizmetler için ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi, tarımın desteklenmesi, tarımsal ürün ve çeşidinin arttırılması amacı ile çeşitli faaliyetler yürütülmesi de hedefleniyor” dedi.

“Mutluyuz”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Zeytin Park projesine Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminden bu yana verdiği destek için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Şimdi gelişen koşullarda Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü çerçevesinde buranın daha çok insanın girip çıktığı, yeşil dokusunun geliştirilerek daha da korunacağı bir hal alıyor olmasından dolayı mutluyuz. Buranın birçok konuda çalışmaların olacağı, özellikle çocuklarımızın ve tarım sektörünün burada kendisine yer bulabileceği bir alan olmasını diliyorum. Zeytin Park’ın Büyükşehir Belediyemizin desteği ile ilelebet korunması en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

“Önceliğimiz korumak”

Zeytin Park’ta yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürü Ezgi Öz, “Hedefimiz alanın doğru projeyle sürdürülebilir kullanımını sağlamak” dedi.

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