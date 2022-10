Başkan Böcek yeni yaşını sürpriz kutlamalarla karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni yaşını kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamalarıyla karşıladı. Başkan Böcek’i en çok duygulandıran kutlama ise Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin ve kırmızı beyazlı futbolculardan geldi.

Yeni yaşına merhaba diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilk sürpriz Antalyaspor’dan geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde ziyaret eden Başkan Böcek’i Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler karşıladı. Antalyaspor’un renklerinde hazırlanan pastayı Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile birlikte üfleyen Başkan Böcek, sürpriz için teşekkür etti.

Antalyaspor’dan duygulandıran kutlama

Kırmızı beyazlı takımdan gelen sürprizle duygulanan Başkan Böcek, “Beni şaşırttınız. Öncelikle sevgili Başkanımız Aziz Çetin’e ve kıymetli yönetimine, hocama teşekkür ederim. Başarıları daim olsun. Geçen hafta da bizleri onurlandırdılar, gururlandırdılar. Her şey Antalya için. Bugün de burada bana doğum günü sürprizi yaptınız. İyi günde kötü günde her zaman benim yanımda oldunuz. Ben de sizlerin ve Antalyaspor’umuzun her zaman yanında olmaya devam edeceğim” dedi. Kulüp Başkanı Aziz Çetin Başkan Böcek’e adının yer aldığı ve takımda yer alan futbolcuların imzasını taşıyan Antalyaspor forması hediye etti.

KUTSO’da pasta sürprizi

Başkan Muhittin Böcek, gün boyu gittiği her programda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamalarıyla karşılandı. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay için düzenlenen veda meclisine katılan Başkan Muhittin Böcek’e sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, CHP ve İYİ Parti Antalya milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve KUTSO üyelerinin katıldığı meclis toplantısında konuşma yapan Başkan Böcek, 9 yıllık başkanlığı süresince yaptığı çalışmalar için KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay’a teşekkür etti. Başkan Böcek’in konuşmasını tamamlamasının ardından sahneye gelen doğum günü pastası ile Başkan Böcek’e sürpriz yapıldı. Pastayı üfleyen Başkan Böcek, bu sürpriz için KUTSO Başkanı Günay’a teşekkür etti.

Kumluca Belediyesi’ni ziyaret etti

Kumluca Belediyesi’ni de ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek’e burada da bir sürpriz yapıldı. Başkan Böcek, yaş gününe özel hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ile birlikte üfledi.

Muratpaşalı muhtarlardan kutlamalar

Başkan Muhittin Böcek’e bir sürpriz de Muratpaşalı muhtarlardan geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ tarafından işletilen Barbaros Çay Bahçesi’nde Muratpaşa İlçesi’nin 55 mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan’ını da katıldığı buluşmada muhtarlardan Başkan Böcek’e doğum günü sürprizi geldi. Başkan Böcek sürpriz pastayı tüm muhtarları temsilen üç dernek başkanı ile birlikte üfledi.