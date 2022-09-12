Başkan Böcek yeni eğitim öğretim yılını öğrencilerle birlikte karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni eğitim öğretim yılının açılışını Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde geçekleştirdi. Başkan Böcek, ardından Vali Ersin Yazıcı ile birlikte hayırsever Fahrettin Sert tarafından Konyaaltı’na kazandırılan ilkokulda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışında Konyaaltı Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini yalnız bırakmayan Başkan Muhittin Böcek, okula öğrencilerin alkışları arasında girdi. Başkan Böcek, okulun öğretmenler odasına geçerek bir süre okul müdürü ve öğretmenler ile sohbet etti, yeni eğitim yılını hayırlı olmasını diledi.

“Hep sizlerin yanındayız”

Okulun bahçesinde öğrencilere ve velilere seslenen Başkan Muhittin Böcek, 2015 yılında 340 öğrenci ile eğitime başlayan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nin bugün Antalya’nın dört bir yanından gelen 2 bin 46 öğrenciye ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz” sözünü hatırlatarak gençlere, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda sizler daha aydınlık, daha güzel günlerde Türkiye’nin yöneticileri, mühendisi, öğretmenleri olacaksınız. Bizler de üzerimize düşenleri yaparak, hep sizlerin yanınızda olacağız” diye seslendi.

Hayırseverlere çağrı

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Vali Ersin Yazıcı ile birlikte hayırsever Fahrettin Sert tarafından Konyaaltı ilçesinde yaptırılan Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu açılışına katıldı. Başkan Böcek, burada yaptığı konuşmada hayırseverlerin eğitime katkısına değinerek, “Konyaaltı Belediye Başkanı olduğum dönemde burada 5 ilkokul, bir özel okul vardı. Şu anda 51 okul, özel okullarımızla beraber 100 okul ve iki de Milli Eğitim kurumu var. Eğitim için arsalarını bağışlayan vatandaşlarımıza, emeği geçen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Eğitimi hayırseverlerimizle daha da büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İlk ders zilini çaldılar

Başkan Böcek daha sonra Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Başkan Böcek, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve yeni dönemde başarılar diledi.