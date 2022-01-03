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Başkan Böcek, Sokak Hayvanları Bakım Evi’ni inceledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kirişçiler’de bitme aşamasına gelen Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde inceleme yaptı. Başkan Böcek, 42 dönüm üzerinde inşa edilen modern bakım evinin Antalya için son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

ANTALYA 03.01.2022, 17:34
Başkan Böcek, Sokak Hayvanları Bakım Evi’ni inceledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kirişçiler’de bitme aşamasına gelen Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde inceleme yaptı. Başkan Böcek, 42 dönüm üzerinde inşa edilen modern bakım evinin Antalya için son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Antalya’da yaşan sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye’nin en modern tesislerinden birini yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, projede sona geldi. Başkan Muhittin Böcek, yeni yılın ilk mesai gününde Kepez Kirişçiler’de 42 dönüm arazi üzerinde 6 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde inceleme yaptı.

“Her detay düşünüldü”

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Betonarme işlerinin ardından duvar ve sıva imalatları da tamamlanan projede can dostlar için her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü söyleyen Başkan Muhittin Böcek, sokak hayvanlarının da bir canlı olduğunu ve onların da yaşamaya hakkı olduğunu vurguladı.

“Vatandaşlarımız güven içinde dolaşabilecek”

Vatandaşların güven içerisinde dolaşabileceklerini söyleyen Başkan Böcek, “Hem sokak hayvanlarımızın rehabilitasyonunu hem de insanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Ülkemizde son günlerde meydana gelen bazı hadiseler var. Sevgili hemşehrilerim huzur ve güven içerisinde parklarda olabilecek özgürce dolaşabilecek. Bir taraftan da yaşama hakkı var dediğimiz kedilerimiz köpeklerimiz sokaklardan alınacak, rehabilite merkezinde tedavi edilerek, aşılanacak. Ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakılacaklar” diye konuştu.

“Her ayrıntı düşünüldü”

Her ayrıntının düşünüldüğü belirten Başkan Böcek, “Burada hayvanseverlerimizi, okullarımızı çocuklarımızı ağırlayacağımız; oyun gruplarının ve parkların olduğu alanlar oluşturuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bin 312 kedi, 732 köpek kapasitesiyle Türkiye’nin en modern ve en üst seviye imkanlarını bünyesinde barındıracak modern Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde her ayrıntı düşünüldü. Bakımevi geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri gibi özelliklere sahip olacak.

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