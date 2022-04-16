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Başkan Böcek Serik’te STK, muhtar ve vatandaşlarla buluşup iftar yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik’te bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi. Başkan Böcek, tarım ve turizm ilçesi Serik’te yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

ANTALYA 16.04.2022, 10:46
Başkan Böcek Serik’te STK, muhtar ve vatandaşlarla buluşup iftar yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik’te bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi. Başkan Böcek, tarım ve turizm ilçesi Serik’te yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serikli vatandaşlarla iftar yaptı. Başkan Böcek iftar öncesi Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı ziyaret etti.

Aputkan, “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen maddeyle ilçemizin ihtiyacı olan hastane alanını Serik’e kazandırmış olduk. Maddeyi bekletmeden gündeme alan Başkan Muhittin Böcek’e ilçemize verdiği destek için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Aputkan’a ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Böcek, tarım ve turizmin bir arada olduğu Serik’in Antalya için son derece önemli ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Antalya’nın bütün ilçelerini ziyaret ettiğini ve kimseyi ötekileştirmeden yapılması gerekenleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, hem tarım hem de turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Serik’te yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Başkan Böcek, Serik Belediyesi Toplantı Salonu’nda ilçede bulunan Sivil Toplum Örgütleri’nin temsilcileri ve Serikli muhtarlarla bir araya geldi. CHP İL Başkanı Nuri Cengiz, CHP ve İyi Parti Serik İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Serik’in 66 mahallesinin sorunlarını dinleyen Başkan Böcek, 3 yılda yapılan çalışmaları özetledi. Planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, “913 mahalle muhtarımızla 19 ilçemizde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşımdan, çevreye, sağlıktan, sosyal hizmetlere, tarımdan, kültüre, alt ve üst yapı olmak üzere çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

“Düğün salonunu bitireceğiz”

Serik’te yapımı devam eden Serik Kültür Merkezi ile ilgili bilgi veren Başkan Böcek, ekonomik sıkıntının müteahhitlerin çalışmalarını etkilediğini söyledi. Kültür Merkezi ile müteahhitle toplantı yapacaklarını belirten Başkan Böcek, “Pandemi süreci, ardından yangın, şimdi de kriz var. Bazı ilçelerimizde yapacağımız yerlere müteahhitler ihalelere giremiyor. İhaleyi almışlar. Ancak demir 3 lira iken şimdi yüksek fiyat olması nedeniyle bırakmak istiyor. Biz yine de sırasıyla yapmamız gerekenleri yapacağız. Düğün salonunun 3-4 ay içinde müjdesini vereceğiz” şeklinde konuştu.

Talimat verdi

Muhtarların yol ve sıcak asfaltla ile ilgili taleplerini de dinleyen Başkan Böcek, yakın zamanda gerçekleştirilecek ihale ile asfalt taleplerinin de sırasıyla karşılanacağını söyledi. Başkan Böcek muhtarlardan gelen talepler üzerine Serik’in 66 mahallesinde bulunan mezarlıklarda bakım ve onarım yapılmasını, yürüyüş yolu, tel örgüsü, namaz yeri gibi eksiklerin giderilmesi talimatını verdi.

İftar yaptı

Başkan Böcek, daha sonra CHP İlçe Başkanı Yusuf Dinç ve İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur’u ziyaret etti. Serik esnafını da ziyaret edip hayırlı işler dileyen Başkan Böcek daha sonra, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla Serik Cumhuriyet Meydanı’nda iftar yaparak, Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın da katıldığı iftar yemeğinde konuşan Başkan Böcek, görev süresinin 3 yılını doldurduğunu geride kalan 2 yılda da vatandaşın hizmetinde olmayı, aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

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