Başkan Böcek, Sakatlar Derneği Başkanı Karavural’ı danışman atadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü etkinlikleri çerçevesinde engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural’ı Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Danışmanı olarak görevlendirdiğinin müjdesini verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde engelli bireyler ve ailelerine yönelik bir program düzenledi. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli bireylerin, yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm bulabilmek amacıyla üstlerine düşeni ve daha fazlasını yapma gayretinde olduklarını söyledi.

Başkan Böcek, “Türkiye’nin en büyüğü olan Antalya Büyükşehir Belediyemizin Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezimiz, engelli hizmet merkezlerimiz, engelsiz ulaşım araçlarımız, görme engelliler sesli kütüphanemiz, engelsiz plajlarımız, engelli bireylerin evlerinde erişilebilirlik düzenlemeleri çalışmalarımız, engelsiz hizmet komisyonumuz, mola evlerimiz, sosyal yardımlarımız ve son olarak da su tarifelerinde yaptığımız düzenleme ile yüzde 10 olan su indirimini yüzde 40‘a çıkararak sizlere daha çok destek olmaya gayret ediyoruz” dedi.

"Büyükşehire engelli bireylerden danışman"

“Asıl engel kalplerdedir, sözlerdedir” diyen Muhittin Böcek, “Asıl engel sevgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür. Kovid rahatsızlığım sonrası ve ayağımdaki tendon yırtılması sürecinde ortopodik engelli olan ve sizleri en iyi anlayan biri olarak, dualarınızla, sevginizle hayat bulan kardeşiniz Muhittin Böcek olarak şunu çok iyi bilmenizi isterim; Aramızda hiçbir zaman engeller olmadı ve hiçbir zaman engeller olmayacak” diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, konuşmasında bir sürpriz yaparak, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı ve Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Mehmet Karavural’ı Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Danışmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı. Başkan Böcek, daha önce bu konuyu Mehmet Karavural’ın kendisi ile görüşmediğini ve ilk kez burada açıkladığını söyledi.

Konuşmaların ardından ise engelli bireyler Başkan Muhittin Böcek ve konuşmacılara desteklerinden dolayı çiçek takdim etti.

Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Rafet Zeybek, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, meclis üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.