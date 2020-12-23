Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile online yaptığı koordinasyon toplantısında projeleri tek tek masaya yatırarak, çalışmalara hız verilmesi talimatını verdi. Başkan Böcek, azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte başaracağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Başdanışmanı Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcıları ve tüm daire başkanları ile çevrimiçi koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Tedavi gördüğü süreçte yapılan çalışmalar için mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Böcek, devam eden projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi aldı, yeni başlayacak projelerin talimatlarını verdi. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Böcek, “Ne söz verdiysek, kimseyi mağdur etmeden, şeffaf bir şekilde, dürüstlükle yerine getireceğiz. Hesabımızı kitabımızı iyi yapacağız. Antalya’ya gece gündüz hizmet edeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız. Yerelden kalkınacağız. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Projeler masaya yatırıldı

Başkan Muhittin Böcek, toplantıda Doğu Garajı ve Nekropol Projesi, Kent Müzesi Projesi, Balbey Projesi, Kaş Kınık Toptancı Hali Projesi, Alanya Katı Atık Entegre Tesisi Projesi, Alanya Toptancı Hali Projesi, Alanya Ek Hizmet Binası, Kepez Sağlık Merkezi Projesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesi, Gazipaşa Kültür Merkezi Projesi, Serik Kültür Merkezi Projesi, Falez Aydınlatma Projesi, 3. Etap Raylı Sistem Projesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 4. Etap Raylı Sistem Projesi, Alanya Gülevşen Cami Restorasyon Projesi, Manavgat Çardak-Taşağıl Sulama Suyu Projesi, Kırcami planlaması, Finike Eroğlu Cami, Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi, Kemer Pazar Yeri Projesi, Kumluca Adrasan Çok Amaçlı Salon Projesi, Korkuteli Yazır Çok Amaçlı Salon projelerini tek tek masaya yatırarak, projelerin hızla tamamlanması talimatını verdi.

Başkan Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye desteklerinin artarak süreceğini belirterek, kooperatifleri desteklemeye ve birlikte projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, ilçelerde toplam 36 kreş açılmasıyla ilgili çalışmalara ağırlık verilmesini, Halk Süt kapasitesinin de iki katına çıkarılmasını istedi.