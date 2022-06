Başkan Böcek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek babası ve kendi adını taşıyan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen karne törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın son gününde öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Muhittin Böcek, hayırseveri olduğu Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’ne gelişinde öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı. Öğrenciler Başkan Muhittin Böcek ile özçekim yapabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kadir Gecesi Elmalı’da ayağında tendon yırtılması yaşayan Başkan Böcek, atel takılı olan ayağına rağmen öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Böcek, “Önce hayırseveriniz olarak, sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aranızda olmak gerçekten çok önemliydi” dedi.

Dereceye girenlere altın taktı

Bu yıl da geleneği bozmayan Başkan Muhittin Böcek, okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne altın hediye etti. Başkan Böcek okul birincisi Müjgan Şahin’e tam, okul ikincisi Necibe Ece Çıldır’a yarım, okul üçüncüsü Melisa Elbasan’a çeyrek altın taktı. Başkan Böcek, öğrencilere keyifli bir yaz tatili dilerken, hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi.

Destek teşekkürü

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Demir her zaman öğrencilerin yanında olan Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Demir, “Okulumuz açılalı 7 yıl oldu. Bu gün 4. mezunlarımızı veriyoruz. Okulumuz açıldığı günden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız ve hayırseverimiz Muhittin Böcek beyefendi bize her türlü katkıyı sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yoğun mesaileri arasında yine bizleri yalnız bırakmadı. Her programımıza mutlaka katıldılar desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.