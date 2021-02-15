Başkan Böcek, Mira’nın hayalini gerçekleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 9 yaşındaki Mira’nın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Mira, derelerin taşıdığı çöplerin denize ulaşmasını engelleyen bir proje resmederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e gönderdi. Mira’nın yaptığı resmi ve yazdığı mektubu alan Başkan Böcek ekibini toplayarak Mira’nın hayali olan “Yüzey suyu atık kapanı” projesinin hayata geçirilmesi için talimat verdi. Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de benzeri uygulanmayan bir ilki hayata geçirerek hem Mira’nın hayalini gerçekleştirdi hem de Akdeniz’in mavi sularının kirlenmesini engelledi.

Konyaaltı İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Mira Alemdar hayalindeki projeyle hem büyüklerine örnek oldu, hem de doğanın korunmasına katkı sağladı. Anne ve babasıyla sık sık doğa gezilerine çıkan, Akdeniz’in mavi sularında yüzen ve dalış gerçekleştiren Mira, insanlar tarafından doğaya atılan çöplerin oluşturduğu kirlilik ve çok sevdiği deniz canlılarının zarar görmesi üzerine harekete geçti. Resim yapmayı çok seven Mira, kirli bir derenin önüne çöplerin denize ulaşmasını engelleyen elekler çizdi. Mira bununla da kalmayarak bir mektup yazdı ve babasından bunu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ulaştırmasını istedi. Baba İsa Alemdar, Mira’nın isteğini yerine getirerek mektubu ve resmi Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. Mira’nın mektubunu okuyan Başkan Muhittin Böcek ise çocuklara olan sevgisi ve onların fikirlerine verdiği önem neticesinde çevre hassasiyeti ile dikkat çeken Mira’nın resmettiği projenin hayata geçirilmesi talimatını verdi.

Türkiye’de ilk

Mira’nın hayalini gerçeğe dönüştürmek için Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Fen İşleri Daire Başkanlığı Türkiye’de ilk olan bir projeyi hayata geçirdi. Çalışma kapsamında Konyaaltı Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 derelerinin içine beton bloklar yerleştirildi. Bu bloklarda yer alan kanallar önüne konulan fileler yardımıyla derelerden taşınan fiziksel atıkların ve deniz çöplerinin denize ulaşmadan tutulması sağlandı.

Başkan mektuptan etkilendi

Mira’nın resminden ve yazdığı mektuptan çok etkilendiğini söyleyen Başkan Böcek, Mira’yı ailesini ve Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy’u makamında kabul ederek görüştü ve tebrik etti. Başkan Böcek, “Ülkemizin geleceği olan gençler geleceğimizin teminatıdır. Mira’nın mektubunu okuduk. Fikir çok hoşumuza gitti ve tüm ekibimle bu projenin gerçekleşmesi için destek verdim. Arkadaşlarımız onun isteği doğrultusunda Konyaaltı Arapsuyu 1 ve 2 derelerinde çöplerin denize ulaşmasını önlemek için çok güzel bir proje hayata geçirdi. Antalya temiz denizleri olduğu sürece dünya kenti imajını sürdürebilir ve turizmden pay alabilir. Bu projeden elde ettiğimiz tecrübelere dayanarak, çalışmanın geliştirilmesine ve Antalya’daki diğer derelerimizde uygulanmasına yönelik planlamalarımızı yapıyoruz. Güzel kızımıza hem derslerinde hem de çevreye duyarlı çalışmalarında başarılar diliyorum. Ailesine ve öğretmenlerine böyle duyarlı bir çocuk yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Denizin altı Dünyada gördüğüm manzaradan daha güzel” diyen Mira ise projesinin gerçeğe dönüşmesinden büyük bir mutluluk yaşadı. Toplanan çöpleri görünce kendini çok daha iyi hissettiğini söyleyen Mira, “Muhittin Amcaya hayalimi gerçekleştirip projemi uyguladığı için çok teşekkür ederim” dedi. Bu duyarlılığı ile birçok büyüğüne örnek olan Mira, “İnsanların denizlere çöp atmamasını istiyorum. Doğaya zarar vermemenizi rica ediyorum” diyerek de önemli bir mesaj verdi.

Caydırıcı etkisi var

Yılda ortalama 10 milyon ton deniz çöpünün denizlere ve okyanuslara karıştığının öngörüldüğünü söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, denize ulaşan bu çöplerin deniz eko sisteminin bozulmasına ve bir takım önemli çevre sorunlarının meydana gelmesine neden olduğunu belirtti. Atasoy, Konyaaltı sahilinde derelerden gelen çöplerin filelerde toplanmasının görenler açısından da caydırıcı bir etkisi olduğunu söyledi.

Vatandaşların projeden memnun

Atık kapanları kurulduktan kısa bir süre sonra dere ağızlarında toplanan çöpler ne kadar yerinde ve doğru bir çalışmanın gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar da projenin son derece doğru ve yerinde olduğu konusunda hem fikir.