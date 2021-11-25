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Başkan Böcek: "Konaklama vergisinden kaynak aktarılmalı "

11. Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın üstlendiği turizm misyonunu gerçekleştirebilmesi için ek kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, turistik işletmelerden alınan turizm geliştirme ajansı paylarından ve konaklama vergilerinden yerel yönetimlere kaynaklar aktarılması gerektiğini söyledi.

ANTALYA 25.11.2021, 14:16
Başkan Böcek: "Konaklama vergisinden kaynak aktarılmalı "

11. Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın üstlendiği turizm misyonunu gerçekleştirebilmesi için ek kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, turistik işletmelerden alınan turizm geliştirme ajansı paylarından ve konaklama vergilerinden yerel yönetimlere kaynaklar aktarılması gerektiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Resort Turizm Kongresi’ne katıldı. Böcek, turizmdeki mevcut gelişmeler ve turizmin geleceğine dair konularının ele alınacağı kongreye Antalya olarak ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kontrolsüz gelişim ve çevre baskısı

2019 yılında 15 milyonun üzerinde yabancı uyruklu olmak üzere yaklaşık 23 milyon misafir ağırlayan Antalya’nın salgın sonrasında tüm dünyada en hızlı geri dönüşü sağlayan varış noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, “Elde ettiğimiz başarılar ile her ne kadar gurur duysak da sürdürülebilir kılmak bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Turizmin kontrolsüz gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan çevre baskısı önlem alınmazsa büyük bir tehdit haline dönüşecektir” dedi. Turizmde doğal eşikler ile uyumlu bir büyüme planlaması yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Böcek, “Kentin ve turistik tesislerin alt yapı ihtiyaçları, çevre yönetimi, doğal kaynakların yeterliliği gibi hususlar son derece önemlidir. Turizmin gelişimi sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dikkate alacak şekilde planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Konaklama vergisinden kaynak aktarılmalı

Bu noktada kentin üstlendiği bu misyonu gerçekleştirebilmesi için ek kaynaklara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turistik işletmelerden alınan turizm geliştirme ajansı paylarından ve konaklama vergilerinden yerel yönetimlere kaynaklar aktarılması gerektiğini söyledi. Bu konunun yerel yönetimlere yapacağı katkı açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “Bu konuda tüm turizmciler adına sevgili hemşehrimiz sayın bakanımızdan destek istiyoruz” dedi.

Turizmcilerle omuz omuza

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sektörünün sorunlarını çok iyi bildiklerini aktaran Başkan Muhittin Böcek, şöyle devam etti: “Her zaman olduğu gibi siz turizmci dostlarımızın yanında olmaya ve omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Deniz, kum güneş üçlemesi dışında Antalya’yı kültür-sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığıyla zenginleştirmek ve güçlendirmek için var güzümüzle çalışıyoruz. Turizmin varlığını sadece kıyılarda değil Akdeniz Bölgemizin tamamında hissettireceğiz. Antalya.com.tr ile kentimizi dijitalleştiriyoruz. Antalya Turizm Alt Yapı Birliği ile kentimizin bütüncül anlamda tanıtımını ve destinasyon yönetimini sağlıyoruz. Gastronomi turizmini geliştiriyoruz. İnanç turizmi ve eko turizme yönelik katkılara devam ediyoruz.”

12 aya yayılan turizm anlayışı

Hop on hop off projesi ile misafirleri kentle buluşturacaklarını anlatan Başkan Böcek, alt yapı yatırımlarına çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle devam ettiklerini kaydetti. Tour of Antalya gibi organizasyonlarla ve yeni projelerle turizme destek olmayı sürdüreceklerini belirten Böcek, UNESCO dünya mirası listesine girebilecek değerleri tescil ettirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Geleneksel hale gelmiş festivallere yenilerini de ekleyerek şehrin kültürel hayatını zenginleştireceklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Maviyi, yeşili, kültürü yaşatacak ve yükseltecek projelerimizi kararlılıkla birer birer hayata geçireceğiz. Projelerimizle kentimizde iklim değişikliğini tetikleyen dönemsel aşırı yoğunlaşmaları önlemek ve turizm hareketini tüm yıla yayarak daha yüksek gelir elde edebileceğimiz bir turizm anlayışı oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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