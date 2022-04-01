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Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu’nu EXPO 2021 Hatay’daki ’Düğmeli Ev’de ağırladı

Medeniyetler Bahçesi temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay, törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalya Bahçesi’nde yer alan Düğmeli Ev, EXPO’nun dikkat çeken yerlerinden biri oldu. Antalya Bahçesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Muhittin Böcek’ten Düğmeli Ev’lerin yok olmaması ve gelecek nesillere taşınması için çalışma yapmasını istedi.

ANTALYA 01.04.2022, 11:48
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu’nu EXPO 2021 Hatay’daki ’Düğmeli Ev’de ağırladı

Medeniyetler Bahçesi temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay, törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalya Bahçesi’nde yer alan Düğmeli Ev, EXPO’nun dikkat çeken yerlerinden biri oldu. Antalya Bahçesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Muhittin Böcek’ten Düğmeli Ev’lerin yok olmaması ve gelecek nesillere taşınması için çalışma yapmasını istedi.

EXPO 2021 Hatay’ın resmi açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören öncesi alanı gezdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan şehir bahçesini de gezen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Başkan Muhittin Böcek tarafından ağırlandı.

“Bahçenin konsepti iklim değişikliği”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ve Park Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, bahçenin konsepti hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunum yaptı. Bahçede iklim değişikliği temasının işlendiğini söyleyen Hacıoğlu, “Her yerin yemyeşil olduğu, suyumuzun gür gür aktığı bir alan oluşturmaya çalıştık. Ayrıca Manavgat’ta yanan ağaçları buraya getirdik. Günümüzde en büyük sorunlardan bir tanesi iklim değişikliği. Bahçemizde bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.

“Depreme ve yangına dayanıklı”

İbradı-Akseki yöresine ait Düğmeli Ev hakkında da bilgi veren Hacıoğlu,“Düğmeli Ev depreme ve yangına dayanıklı bir ev. Vakti zamanında Akseki Cevizli bölgesinde bir yangın oluyor ve bazı evler zarar görüyor. O dönem Atatürk, milletvekili Rasih Kaplan’a para veriyor ve oradaki bütün evleri elden geçirtiyor ve ilk şehir planlaması Cevizli bölgesinde uygulanıyor. Bu açıdan da bahçemiz anlam yüklü” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu, ustasından bilgi aldı”

Sunumun ardından Düğmeli Ev’i gezen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Düğmeli Ev ustası Muhsin Bayındır’dan yapılışı hakkında bilgi aldı. Düğmeli Evlerin yok olmaması ve devam ettirilmesi için Başkan Böcek’ten çalışma yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Bu ustalığın geliştirilmesi gerek. Bunun için Muhittin Böcek Başkanımızdan gerekli adımların atılmasını istedim” dedi.

“Antalya bahçesi misafirlerini ağırlıyor”

EXPO 2021 Hatay’da Antalya’yı tanıtıyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalya Bahçemizde Sayın Genel Başkanımızı, Milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediyesi Başkanı arkadaşlarımı ve Hataylı hemşehrilerimizi ağırlıyoruz. Hatay medeniyetler şehri. Böylesi güzel bir EXPO’yu Hatay’a ve ülkemize kazandıran Lütfü Savaş Başkanımı ve tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Biz de Düğmeli Ev ile EXPO’da yerimizi aldık. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlar da çok emek vermiş kendi ilinin özel simgesini her şeyini burada yapmaya çalışmış. Gerçekten muhteşem bir açılış yapıldı. Herkes bu güzellikleri görmeli” şeklinde konuştu.

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