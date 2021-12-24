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Başkan Böcek: “Kenti ortak akılla yönetiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Böcek, Antalya Kent Konseyi’nin çalışmalarının Antalya için çok önemli olduğuna değinerek kenti ortak akıllı yönettikleri belirtti.

ANTALYA 24.12.2021, 17:29
Başkan Böcek: “Kenti ortak akılla yönetiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Böcek, Antalya Kent Konseyi’nin çalışmalarının Antalya için çok önemli olduğuna değinerek kenti ortak akıllı yönettikleri belirtti.

Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Böcek, projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Antalya Kent Konseyi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımdan turizme, sağlıktan sanata, alt yapıdan üst yapıya Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlatarak, görüş alışverişinde bulundu. Devam eden ve hayata geçirilecek projeler ile ilgili Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na bilgi veren Başkan Böcek, her fikre ve düşünceye büyük önem verdiğini söyledi. Kenti ortak akılla yönettiklerini ifade eden Başkan Böcek, bu kapsamda Antalya Kent Konseyi’nin çalışmalarının kent adına son derece önemli olduğunu söyledi.

“Arıtma tesisleri iyileştiriliyor”

Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Kent Konseyi üyelerinin sorularını yanıtladı. Antalya için en önemli sektörlerden biri olan turizm ile ilgili konuşan Başkan Böcek, turizm bölgelerinde alt yapı ve özellikle de arıtma tesislerini iyileştirme ve kapasite artırımı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Yarım kalan projelerin tamamlanması noktasında da büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Böcek, “Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projemizi tamamladık. Alan içinde eski belediye binamız olan halk evinin restorasyonu da tamamlandı. Ayrıca yine bu alan içerisinde yer alan Antalya Kent Yönetim tarihini içeren müzenin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Kısa sürede tamamlayarak Antalyalıların hizmetine sunacağız. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projemizi de tamamladık. Nekropol alanında 865 mezar ve buna benzer objeler var. Objeler şu anda Antalya müzesinin depolarında. Nekropol alanında yerinde kalıcı olarak sergilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız ile görüşme yaptık. Ve sergilenmesi yönünde karar verildi bunun içinde çalışmalara başlayacağız” dedi.

“GES sayıları artacak”

Antalya’da tarıma yönelik çalışmalara da büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, tarımla ilişkili olarak kuraklık ve iklim değişikliği konularında da çalışmalar yaptıklarını anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin enerji desteği sağladığı 46 kooperatif olduğunu belirten Başkan Böcek, daha fazla sayıda kooperatife enerji desteği verebilmek için güneş enerjisi santrali sayılarını arttırdıklarını ve artırmaya da devam edeceklerini aktardı.

“Verimli çalışmalar yaptık”

Toplantının sonunda Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt son derece verimli bir toplantı olduğunu belirtti. Kurt, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Başkan Böcek ile çok uyumlu çalışmalar yaptıklarını belirterek Başkan Böcek’in kenti ortak akılla yönetme düşüncesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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