Başkan Böcek, Kadir Gecesi’ni Elmalı’da geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesini inanç merkezi kabul edilen Elmalı’da vatandaşlarla birlikte geçirdi.

Başkan Böcek’in Elmalı programının ilk durağı Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi oldu. Başkan Böcek, Vahibi Ümmi Türbesi ve Elmalılı Hamdi Yazır Kent Müzesi’ne de ziyarette bulundu. Elmalı’da vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Muhittin Böcek, Kadir Gecesi’ni kutladı.

Başkan Muhittin Böcek, beraberindeki heyetle birlikte büyükşehir belediyesinin yeniden inşa ettiği Tekke Köyü’ne ulaşımı sağlayan Bayralar Köprüsü’ndeki çalışmaları denetledi. Başkan Böcek, Elmalı Abdal Musa Türbesi ile ana yol arasındaki 8.5 kilometrelik olan yolda yürütülen sıcak asfalt çalışmasını da inceledi. Başkan Böcek, çalışmaların kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi Kadir Gecesi’nde Elmalı’da vatandaşlar için iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekili adayları ile binlerce vatandaş katıldı. Sema gösterisi ve ilahilerle renklenen iftar yemeğinde hep birlikte dua edildi.

"Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın"

Başkan Muhittin Böcek, evliya, erenler ve inanç merkezi Elmalı’da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Allah bu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde dualarınızı, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kadir Gecesinin ülkemize, vatandaşlarımıza sağlık, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Hep birlikte al bayrağımızın altında ezanımıza, cumhuriyetimize, atamızın devrimlerine inanarak aydınlık günlere yürümeye devam edeceğiz. Elmalımızı Antalyalı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.